LG решила "воскресить" ранее забытый сверхгибкий смартфон: каким он теперь будет (видео)
Смартфон получит систему, состоящую из магнитов, чтобы гибкий экран "не морщился" после растягивания.
Недавно опубликованная патентная заявка южнокорейского технологического гиганта LG за 8 октября 2024 года может "воскресить" сверхгибкий телефон. Об этом пишет MS power user.
В 21-страничном документе описывается устройство со складной конструкцией, гибкое и поддающееся сворачиванию. Его также можно раскладывать до разных размеров, от компактного до большего. Это можно заметить на некоторых технических эскизах этого устройства
Ранее LG работала над LG Rollable, смартфоном с выдвижным экраном, но официально отменила проект несколько лет назад. Но патент (последняя заявка была подана в октябре 2023 года) продолжает обновляться, и недавно он получил новую публикацию.
В 2022 году в сети появилось видео об этом устройстве. Оно растягивается с 6,8 до 7,4 дюймов с помощью моторизованного механизма и имеет раскрывающийся OLED-экран, задний дисплей уведомлений и процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4500 мАч.
Однако в устройстве были выявлены некоторые проблемы с экраном и долговечностью, поэтому вполне вероятно, что этот патент решает эту проблему. В документе указано, что устройство использует магнитную систему: магнитный лист добавляется к задней части дисплея, а магниты встраиваются в рамку устройства. Эта магнитная сила помогает разглаживать "морщины" и позволяет дисплею быстрее возвращаться в состояние без "морщин".
LG отменила проект сворачивающегося устройства еще в феврале 2021 года (видео появилось около сентября 2022 года), но эта патентная заявка была подана в октябре 2023 года с датой публикации в октябре 2024 года. Разница между ним и отмененным Surface Duo 3 заключается в том, что это запатентованное устройство представляет собой складной телефон с одним экраном, в отличие от Surface, который складывается с помощью шарнира, — как два смартфона, соединенных вместе.
Напомним, для устройств Android начали появляться вредоносные приложения, которые могут стать причиной кражи данных, замедления работы телефона или даже разрядки его аккумулятора.