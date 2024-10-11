LG решила "воскресить" ранее забытый сверхгибкий смартфон: каким он теперь будет (видео)

Смартфон получит систему, состоящую из магнитов, чтобы гибкий экран "не морщился" после растягивания.

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Недавно опубликованная патентная заявка южнокорейского технологического гиганта LG за 8 октября 2024 года может "воскресить" сверхгибкий телефон. Об этом пишет MS power user.

В 21-страничном документе описывается устройство со складной конструкцией, гибкое и поддающееся сворачиванию. Его также можно раскладывать до разных размеров, от компактного до большего. Это можно заметить на некоторых технических эскизах этого устройства

Патент смартфона LG Rollable

Ранее LG работала над LG Rollable, смартфоном с выдвижным экраном, но официально отменила проект несколько лет назад. Но патент (последняя заявка была подана в октябре 2023 года) продолжает обновляться, и недавно он получил новую публикацию.

В 2022 году в сети появилось видео об этом устройстве. Оно растягивается с 6,8 до 7,4 дюймов с помощью моторизованного механизма и имеет раскрывающийся OLED-экран, задний дисплей уведомлений и процессор Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4500 мАч.

Однако в устройстве были выявлены некоторые проблемы с экраном и долговечностью, поэтому вполне вероятно, что этот патент решает эту проблему. В документе указано, что устройство использует магнитную систему: магнитный лист добавляется к задней части дисплея, а магниты встраиваются в рамку устройства. Эта магнитная сила помогает разглаживать "морщины" и позволяет дисплею быстрее возвращаться в состояние без "морщин".

LG отменила проект сворачивающегося устройства еще в феврале 2021 года (видео появилось около сентября 2022 года), но эта патентная заявка была подана в октябре 2023 года с датой публикации в октябре 2024 года. Разница между ним и отмененным Surface Duo 3 заключается в том, что это запатентованное устройство представляет собой складной телефон с одним экраном, в отличие от Surface, который складывается с помощью шарнира, — как два смартфона, соединенных вместе.

Напомним, для устройств Android начали появляться вредоносные приложения, которые могут стать причиной кражи данных, замедления работы телефона или даже разрядки его аккумулятора.