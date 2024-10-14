iPhone гораздо выгоднее: почему люди так редко продают старые смартфоны на Android

Среди владельцев iPhone более 40% продают или обменивают старые телефоны, а среди владельцев Android таких всего 17%.

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Покупать iPhone от Apple оказывается значительно выгоднее, чем смартфоны на Android, когда дело доходит до обновления устройств. На это указывает исследование компании Consumer Intelligence Research Partners (СIRP).

Она провела опрос среди покупателей новых телефонов и поинтересовалась, что они сделали с предыдущими. У владельцев есть много вариантов для старой модели, например, подарить ее родственникам, обменять, продать на вторичном рынке, оставить в качестве запасного, выбросить, утилизировать.

Исследователи разделили варианты на три основные категории:

сохраненные: передано другу или члену семьи или сохранено в качестве резервной копии;

проданные или обменянные: Apple, оператору или сторонней торговой площадке;

утилизированные: утеряно, украдено, сломано, переработано или пожертвовано.

Значительная часть владельцев iPhone получают деньги за свои старые смартфоны. 41% продали или сдали в обмен свой старый смартфон, и менее 20% избавились от него другими способами. В то же время только 17% владельцев Android продали или сдают в обмен свой старый телефон, и около 30% избавились от него. Более половины владельцев Android отдают свои старые телефоны друзьям, членам семьи или оставляют в качестве запасного, по сравнению с примерно 40% владельцев iPhone.

"Похоже, что монетизация старых телефонов Android не является выигрышной идеей, поэтому лишь немногие из них продаются или обмениваются", — отметили эксперты.

Статистика о том, что люди делают со старыми смартфонами Фото: CIRP

Поклонники Apple, как правило, тратят больше денег на свои телефоны, и в конечном счете они имеют большую остаточную ценность. Предыдущее исследование СIRP показало, что снятые с производства iPhone обычно дольше остаются в руках владельцев, чем снятые с производства телефоны Android, поэтому разница в их стоимость является еще большей.

В СIRP отмечают, что за последнее время увеличилось количество владельцев iPhone, которые по нескольку лет пользовались одним и тем же аппаратом, ожидая от Apple каких-то значительных обновлений в новой модели. Около рети покупателей новых телефонов, у которых был iPhone, использовали этот телефон в течение трех лет или более. При этом только 21% покупателей новых телефонов, у которых был телефон Android, сообщили, что ему было три года или более.

"Поскольку iPhone становились более долговечными, планы рассрочки платежей становились более прозрачными, а Apple представила меньше обязательных новых функций, владельцы iPhone с радостью ждали немного дольше, чтобы получить новый телефон. Владельцы телефонов Android имеют совершенно другую модель владения", — подчеркнули исследователи.

Ранее писали, почему новые смартфоны почти не отличаются от старых, но производители продолжают выпускать их минимум раз в год. Среди прочего, компании ориентируются как раз на тех людей, которые по нескольку лет пользуются одной и той же моделью.