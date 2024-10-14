iPhone набагато вигідніший: чому люди так рідко продають старі смартфони на Android

Серед власників iPhone понад 40% продають або обмінюють старі телефони, а серед власників Android таких лише 17%.

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Купувати iPhone від Apple виявляється значно вигідніше, ніж смартфони на Android, коли справа доходить до оновлення пристроїв. На це вказує дослідження компанії Consumer Intelligence Research Partners (СIRP).

Вона провела опитування серед покупців нових телефонів і поцікавилася, що вони зробили з попередніми. У власників є багато варіантів для старої моделі, наприклад, подарувати її родичам, обміняти, продати на вторинному ринку, залишити як запасний, викинути, утилізувати.

Дослідники розділили варіанти на три основні категорії:

збережені: передано другу або члену сім'ї або збережено як резервну копію;

продані або обміняні: Apple, оператору або сторонньому торговому майданчику;

утилізовані: загублено, вкрадено, зламано, перероблено або пожертвувано.

Значна частина власників iPhone отримують гроші за свої старі смартфони. 41% продали або здали в обмін свій старий смартфон, і менше 20% позбулися його іншими способами. Водночас лише 17% власників Android продали або здають в обмін свій старий телефон, і близько 30% позбулися його. Більше половини власників Android віддають свої старі телефони друзям, членам сім'ї або залишають як запасний, порівняно з приблизно 40% власників iPhone.

"Схоже, що монетизація старих телефонів Android не є виграшною ідеєю, тому лише деякі з них продаються або обмінюються", — зазначили експерти.

Статистика про те, що люди роблять зі старими смартфонами Фото: CIRP

Шанувальники Apple, як правило, витрачають більше грошей на свої телефони, і в кінцевому підсумку вони мають більшу залишкову цінність. Попереднє дослідження СIRP показало, що зняті з виробництва iPhone зазвичай довше залишаються в руках власників, ніж зняті з виробництва телефони Android, тож різниця в їхній вартості є ще більшою.

У СIRP зазначають, що останнім часом збільшилася кількість власників iPhone, які по кілька років користувалися одним і тим самим апаратом, очікуючи від Apple якихось значних оновлень у новій моделі. Близько третини покупців нових телефонів, у яких був iPhone, використовували цей телефон протягом трьох років або більше. При цьому лише 21% покупців нових телефонів, у яких був телефон Android, повідомили, що йому було три роки або більше.

"Оскільки iPhone ставали довговічнішими, плани розстрочки платежів ставали прозорішими, а Apple презентувала менше обов'язкових нових функцій, власники iPhone з радістю чекали трохи довше, щоб отримати новий телефон. Власники телефонів Android мають зовсім іншу модель володіння", — підкреслили дослідники.

Раніше писали, чому нові смартфони майже не відрізняються від старих, але виробники продовжують випускати їх мінімум раз на рік. Серед іншого, компанії орієнтуються якраз на тих людей, які по кілька років користуються однією і тією ж моделлю.