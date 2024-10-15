Huawei показала смартфоны среднего класса: что известно о Nova 13 и Nova 13 Pro

Huawei официально анонсировала серию Nova 13. Запуск запланирован на 22 октября. Ожидается, что компания также поделится дополнительной информацией о HarmonyOS NEXT в тот же день.

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Серию Huawei Nova 13 представили ​​официально. В линейку войдут два новых телефона среднего класса. Вариант Pro будет иметь четыре камеры на задней панели, а стандартная модель будет оснащена тремя камерами. Об этом пишет Notebookcheck.

Известно, что Nova 13 Pro также имеет более крупный островок камеры в форме таблетки с двумя модулями вспышки.

Оба смартфона теперь доступны для предварительного заказа в Китае. Однако Huawei официально не раскрыла точные цены на оба смартфона. Все, на что намекнула компания, это то, что стандартная Nova 13 будет стоить менее 421 доллара, а модель Pro будет стоить менее 562 долларов на китайском рынке.

Кроме того, тизерные изображения показывают, что задняя часть смартфонов Huawei Nova 13 будет иметь клетчатый дизайн, что выделит телефоны среди предшественников.

Хотя компания пока не раскрыла никаких спецификаций, тизеры показывают, что стандартный вариант будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру. Что касается передней панели, стандартная модель имеет вырез под одну камеру, в то время как Pro имеет вырез в форме таблетки с тем, что, по-видимому, является двойной камерой.

Компания также намекнула, что модели Nova 13 будут оснащены мультифокусным портретным датчиком, что означает улучшение производительности камеры по сравнению с предшественниками. Также будут функции редактирования фотографий на основе ИИ.

Другие подробности пока держатся в секрете, но Huawei запустит серию Nova 13 22 октября, что уже совсем скоро. Ожидается, что компания также поделится более подробной информацией оо операционной системе HarmonyOS NEXT на том же мероприятии по запуску.

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