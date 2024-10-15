Huawei показала смартфони середнього класу: що відомо про Nova 13 і Nova 13 Pro

Huawei офіційно анонсувала серію Nova 13. Запуск заплановано на 22 жовтня. Очікується, що компанія також поділиться додатковою інформацією про HarmonyOS NEXT того ж дня.

Related video

Серію Huawei Nova 13 представили офіційно. До лінійки увійдуть два нові телефони середнього класу. Варіант Pro матиме чотири камери на задній панелі, а стандартна модель буде оснащена трьома камерами. Про це пише Notebookcheck.

Відомо, що Nova 13 Pro також має більший острівець камери у формі таблетки з двома модулями спалаху.

Обидва смартфони тепер доступні для попереднього замовлення в Китаї. Однак Huawei офіційно не розкрила точні ціни на обидва смартфони. Усе, на що натякнула компанія, це те, що стандартна Nova 13 коштуватиме менше ніж 421 долар, а модель Pro коштуватиме менше ніж 562 долари на китайському ринку.

Крім того, тизерні зображення показують, що задня частина смартфонів Huawei Nova 13 матиме картатий дизайн, що виділить телефони серед попередників.

Хоча компанія поки не розкрила ніяких специфікацій, тизери показують, що стандартний варіант матиме 50-мегапіксельну основну камеру. Що стосується передньої панелі, стандартна модель має виріз під одну камеру, в той час як Pro має виріз у формі таблетки з тим, що, мабуть, є подвійною камерою.

Компанія також натякнула, що моделі Nova 13 будуть оснащені мультифокусним портретним датчиком, що означає поліпшення продуктивності камери порівняно з попередниками. Також будуть функції редагування фотографій на основі ШІ.

Інші подробиці поки тримаються в секреті, але Huawei запустить серію Nova 13 22 жовтня, що вже зовсім скоро. Очікується, що компанія також поділиться детальнішою інформацією про операційну систему HarmonyOS NEXT на тому ж заході щодо запуску.

Раніше ми писали про те, що відомо про новий смартфон Infinix Hot 50 4G. Новий Infinix Hot 50 4G з 6,78-дюймовим IPS LCD-дисплеєм і подвійною задньою камерою можна купити всього за 6800 грн.

Також ми писали, що смартфон iPhone 17 Pro може позбутися кнопок. Новий iPhone 16 нещодавно надійшов у продаж, а тепер з'явилися деталі про iPhone 17 Pro, включно з інформацією про його зовнішній вигляд.