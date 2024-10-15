Топ-5 лучших смартфонов Motorola: бюджетники от 5500 грн с хорошими батареями (фото)

Смартфоны Edge 50 Fusion, Moto G54 5G, Razr 50 Ultra, Moto G13 и Moto G84 5G попали в рейтинг, как лучшие из моделей известного производителя.

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Недавно компания Motorola презентовала новый телефон Motorola Moto X30 Pro с камерой 200 Мп и мощным аккумулятором 6300 мАч. Однако и другие модели бренда не пасут задних. Издание expertreviews.com составило собственный рейтинг доступных и производительных телефонов данной марки.

Motorola Edge 50 Fusion

Edge 50 Fusion от Motorola может конкурировать с некоторыми флагапнами. Время работы аккумулятора в ходе тестирования экспертами из expertreviews.com составило 27 часов, а входящее в комплект зарядное устройство на 68 Вт смогло полностью зарядить батарею менее чем за 40 минут.

Экран выглядит так, будто он принадлежит более дорогому телефону. Частота обновления 144 Гц, разрешение 2400 x 1080 пикселей приятное и четкое, максимальная яркость на уровне, а точность цветопередачи — одна из лучших, пишут тестировщики

Телефон Motorola Edge 50 Fusion Фото: expertreviews.com

Основная камера позволит делать четкие, красочные изображения при хорошем освещении и мрачные, но детальные снимки ночью. Сверхширокоугольная камера не так впечатляет, детализация снижается к краям кадра, и пользователи не получат качественных функций, таких как разъем для наушников 3,5 мм или слот для карты microSD. В остальном Motorola Edge 50 Fusion не имеет недостатков.

В Украине Motorola Edge 50 Fusion продается за 17 699 грн.

Основные характеристики:

Процессор: восьмиядерный 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Дисплей: 6,7 дюйма, 2400 x 1080;

Память: 256 ГБ;

Камеры: 50 МП, 13 МП;

Операционная система: Android 14;

Вес: 175 г.

Motorola Moto G54 5G

Motorola Moto G54 5G — это не просто лучший вариант по соотношению цена/качество в доступной серии G бренда, но и лучший бюджетный телефон, считают специалисты.

Дисплей был доработан и улучшен по сравнению с предыдущим поколением, он снова поднялся до разрешения 1080 пикселей и демонстрирует хорошую цветопередачу, а результаты производительности были выше среднего в тестах на производительность, заключают эксперты.

Смартфон Moto G54 5G Фото: expertreviews.com

Основная камера снимает с насыщенными цветами и сильным балансом экспозиции, хотя для лучших фотографий пользователям понадобится хорошее освещение — после наступления темноты кадры становятся зернистыми. Время работы батареи надежное, хотя и не такое хорошее, как у Moto G53 5G. Программное обеспечение простое и обещаны обновления только ОС, но не системы безопасности.

В Украине модель Moto G54 5G продается за 9 499 грн.

Основные характеристики:

Процессор: 2,2 ГГц MediaTek Dimensity 7020;

Дисплей: 6,5 дюймов, 2400 x 1080;

Память: 256 ГБ;

Камеры: 50 МП, 2 МП (макро);

Операционная система: Android 13;

Вес: 177 г.

Motorola Razr 50 Ultra

Внешний дисплей Razr 50 Ultra больше и четче, чем у любого другого на рынке, водонепроницаемость повышена до IPX8, и, впервые для раскладных телефонов, сверхширокоугольная камера здесь заменена на 50-мегапиксельный 2-кратный телеобъектив, говорится в материале.

Раскладушка Razr 50 Ultra Фото: expertreviews.com

Внутренний дисплей имеет один из самых незаметных изгибов шарнира среди всех складных телефонов, а дизайн в целом гладкий и удобный в использовании, с выбором привлекательных цветов, отметили тестировщики.

Производительность хорошая, показывающая приличный рост по сравнению с предыдущим поколением, хотя Samsung Galaxy Z Flip 6 по-прежнему быстрее и предлагает семилетнюю поддержку программного обеспечения. Тем не менее, Razr дешевле и в целом не хуже.

Цены в Украине на смартфон Razr 50 Ultra колеблются от 38 990 до 49 999 грн.

Основные характеристики:

Процессор: Octa-core 3.0GHz Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3;

Дисплей: 6.9 дюймов, 2640 x 1080 (экран крышки: 4 дюйма, 1272 x 1080);

Память: 512 ГБ;

Камеры: 50 МП, 50 МП (2x телефото);

Операционная система: Android 14;

Вес: 189 г.

Motorola Moto G13

Смартфон Motorola Moto G13 получил от разработчиков 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 720 пикселей. Он обновляется с частотой 90 Гц, а точность цветопередачи достаточно приличная, учитывая цену.

Телефон Moto G13 Фото: expertreviews.com

Внутри Moto G13 работает процессор MediaTek Helio G85. Этот чипсет показал производительность выше средней по сравнению с другими телефонами с аналогичной ценой, а аккумулятор продержался еще дольше, проработав около 20 часов в тесте на циклическое воспроизведение видео.

Дополнительно есть такие функции, как разъем для наушников 3,5 мм и порт microSD. В итоге, Motorola Moto G13 предлагает целый ряд возможностей за очень небольшие деньги.

Цена Moto G13 составляет 5 499 грн.

Основные характеристики:

Процессор: Octa-core 2GHz MediaTek Helio G85;

Дисплей: 6,5 дюймов 1600 x 720;

Память: 128 ГБ;

Камеры: 50 МП, 2 МП, 2 МП;

Операционная система: Android 13;

Вес: 184 г.

Motorola Moto G84 5G

Этот телефон не работает так долго, как вышеупомянутый Edge 50 Fusion, но если нужен смартфон подешевле, то Moto G84 5G вполне подойдет. В тестах на автономность его аккумулятор показал время работы 26 часов 24 минуты. Также модель имеет OLED-дисплей с высокой контрастностью, глубоким черным, точной цветопередачей и пиковой яркостью 747 кд/м2.

Смартфон Moto G84 5G Фото: expertreviews.com

При хорошем освещении основная камера обеспечивает четкие, яркие изображения, и даже после наступления темноты все выглядит довольно хорошо. Все еще есть некоторый визуальный шум, с которым приходится бороться, но что касается бюджетных ночных камер, то это, безусловно, одна из лучших, пишет эксперты.

К сожалению, производительность не поспевает за остальными компонентами, отмечают они, показывая средние результаты в тестах, а поддержка программного обеспечения достигает максимума с Android 14. При этом время работы батареи здесь настолько впечатляющее, что оно компенсирует недостатки, делая Moto G84 5G отличным выбором.

Стоит смартфон Moto G84 5G в Украине 10 299 грн.

Основные характеристики: