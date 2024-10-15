Топ 5 найкращих смартфонів Motorola: бюджетники від 5500 грн з хорошими батареями (фото)

Смартфони Edge 50 Fusion, Moto G54 5G, Razr 50 Ultra, Moto G13 і Moto G84 5G потрапили до рейтингу, як найкращі з моделей відомого виробника.

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Нещодавно компанія Motorola презентувала новий телефон Motorola Moto X30 Pro з камерою 200 Мп і потужним акумулятором 6300 мАг. Проте й інші моделі бренду не пасуть задніх. Видання expertreviews.com склало власний рейтинг доступних і продуктивних телефонів цієї марки.

Motorola Edge 50 Fusion

Edge 50 Fusion від Motorola може конкурувати з деякими флагапнами. Час роботи акумулятора під час тестування експертами з expertreviews.com склав 27 годин, а зарядний пристрій на 68 Вт, який входить до комплекту, зміг повністю зарядити батарею менш ніж за 40 хвилин.

Екран виглядає так, ніби він належить дорожчому телефону. Частота оновлення 144 Гц, роздільна здатність 2400 x 1080 пікселів приємна і чітка, максимальна яскравість на рівні, а точність передачі кольору — одна з найкращих, пишуть тестувальники.

Телефон Motorola Edge 50 Fusion Фото: expertreviews.com

Основна камера дасть змогу робити чіткі, барвисті зображення за хорошого освітлення і похмурі, але детальні знімки вночі. Надширококутна камера не так дивує, деталізація знижується до країв кадру, і користувачі не отримають якісних функцій, як-от роз'єм для навушників 3,5 мм або слот для карти microSD. В іншому Motorola Edge 50 Fusion не має недоліків.

В Україні Motorola Edge 50 Fusion продається за 17 699 грн.

Основні характеристики:

Процесор: восьмиядерний 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Дисплей: 6,7 дюйма, 2400 x 1080;

Пам'ять: 256 ГБ;

Камери: 50 МП, 13 МП;

Операційна система: Android 14;

Вага: 175 г.

Motorola Moto G54 5G

Motorola Moto G54 5G — це не просто найкращий варіант за співвідношенням ціна/якість у доступній серії G бренду, а й найкращий бюджетний телефон, вважають фахівці.

Дисплей було доопрацьовано та покращено, як порівняти з попереднім поколінням, він знову піднявся до роздільної здатності 1080 пікселів і демонструє гарне перенесення кольорів, а результати продуктивності були вищими за середній у тестах на продуктивність, роблять висновок експерти.

Смартфон Moto G54 5G Фото: expertreviews.com

Основна камера знімає з насиченими кольорами та сильним балансом експозиції, хоча для найкращих фото користувачам знадобиться хороше освітлення — після настання темряви кадри стають зернистими. Час роботи батареї надійний, хоча й не такий хороший, як у Moto G53 5G. Програмне забезпечення просте і обіцяні оновлення тільки ОС, але не системи безпеки.

В Україні модель Moto G54 5G продається за 9 499 грн.

Основні характеристики:

Процесор: 2,2 ГГц MediaTek Dimensity 7020;

Дисплей: 6,5 дюймів, 2400 x 1080;

Пам'ять: 256 ГБ;

Камери: 50 МП, 2 МП (макро);

Операційна система: Android 13;

Вага: 177 г.

Motorola Razr 50 Ultra

Зовнішній дисплей Razr 50 Ultra більший і чіткіший, ніж у будь-якого іншого на ринку, водонепроникність підвищено до IPX8, і, вперше для розкладних телефонів, надширококутну камеру тут замінено на 50-мегапіксельний 2-кратний телеоб'єктив, ідеться в матеріалі.

Розкладачка Razr 50 Ultra Фото: expertreviews.com

Внутрішній дисплей має один із найнепомітніших вигинів шарніра серед усіх складних телефонів, а дизайн загалом гладенький і зручний у використанні, з вибором привабливих кольорів, зазначили тестувальники.

Продуктивність хороша, показує пристойне зростання, як порівняти з попереднім поколінням, хоча Samsung Galaxy Z Flip 6, як і раніше, швидший і пропонує семирічну підтримку програмного забезпечення. Проте Razr дешевший і загалом не гірший.

Ціни в Україні на смартфон Razr 50 Ultra коливаються від 38 990 до 49 999 грн.

Основні характеристики:

Процесор: Octa-core 3.0GHz Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3;

Дисплей: 6.9 дюймів, 2640 x 1080 (екран кришки: 4 дюйми, 1272 x 1080);

Пам'ять: 512 ГБ;

Камери: 50 МП, 50 МП (2x телефото);

Операційна система: Android 14;

Вага: 189 г.

Motorola Moto G13

Смартфон Motorola Moto G13 отримав від розробників 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 720 пікселів. Він оновлюється з частотою 90 Гц, а точність передавання кольору доволі пристойна, з огляду на ціну.

Телефон Moto G13 Фото: expertreviews.com

Усередині Moto G13 працює процесор MediaTek Helio G85. Цей чипсет показав продуктивність вищу за середню, як порівняти з іншими телефонами з аналогічною ціною, а акумулятор протримався ще довше, пропрацювавши майже 20 годин у тесті на циклічне відтворення відео.

Додатково є такі функції, як роз'єм для навушників 3,5 мм і порт microSD. У підсумку, Motorola Moto G13 пропонує цілу низку можливостей за дуже невеликі гроші.

Ціна Moto G13 становить 5 499 грн.

Основні характеристики:

Процесор: Octa-core 2GHz MediaTek Helio G85;

Дисплей: 6,5 дюймів 1600 x 720;

Пам'ять: 128 ГБ;

Камери: 50 МП, 2 МП, 2 МП;

Операційна система: Android 13;

Вага: 184 г.

Motorola Moto G84 5G

Цей телефон не працює так довго, як вищезгаданий Edge 50 Fusion, але якщо потрібен смартфон подешевше, то Moto G84 5G цілком підійде. У тестах на автономність його акумулятор показав час роботи 26 годин 24 хвилини. Також модель має OLED-дисплей з високою контрастністю, глибоким чорним, точним передаванням кольору і піковою яскравістю 747 кд/м2.

Смартфон Moto G84 5G Фото: expertreviews.com

За хорошого освітлення основна камера забезпечує чіткі, яскраві зображення, і навіть після настання темряви все виглядає досить добре. Все ще є деякий візуальний шум, з яким доводиться боротися, але що стосується бюджетних нічних камер, то це, безумовно, одна з найкращих, пишуть експерти.

На жаль, продуктивність не встигає за іншими компонентами, зазначають вони, показуючи середні результати в тестах, а підтримка програмного забезпечення досягає максимуму з Android 14. Водночас час роботи батареї тут настільки разючий, що він компенсує недоліки, роблячи Moto G84 5G чудовим вибором.

Коштує смартфон Moto G84 5G в Україні 10 299 грн.

Основні характеристики: