Motorola показала новий смартфон із камерою 200 Мп і потужним акумулятором 6300 мАг

Новий смартфон пропонує унікальну опцію відео, яка дозволяє користувачам розмивати фон під час запису.

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Motorola випускає Motorola Moto X30 Pro — новий 5G-смартфон, оснащений інноваційними функціями та потужною камерою. Він має 6,67-дюймовим дисплей із покращеним користувацьким досвідом. Про це пише Technocal Ranjay.

Дисплей цього 5G-смартфона міцний і довговічний, оснащений 6,67-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів. Він підтримує частоту оновлення 144 Гц і частоту дискретизації торкання 200 Гц для плавного користувацького досвіду.

Система камер на цьому смартфоні виняткова. Вона включає в себе 200-мегапіксельну, 50-мегапіксельну та 12-мегапіксельну задню камеру, що дає змогу користувачам знімати високоякісні фотографії та відео, аналогічні DSLR. Фронтальна камера також вражає, маючи 60-мегапіксельний об'єктив для чітких селфі та відеодзвінків.

Телефон оснащений 256 ГБ вбудованої пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує достатній обсяг пам'яті та продуктивності для багатозадачності та зберігання даних.

Офіційна ціна і характеристики цього смартфона поки не розголошуються. Очікується, що він з'явиться в березні або квітні 2025 року, а можливо, і до кінця 2025 року. Однак офіційного підтвердження поки що не було.

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