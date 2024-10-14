Motorola показала новый смартфон с камерой 200 Мп и мощным аккумулятором 6300 мАч

Новый смартфон предлагает уникальную опцию видео, которая позволяет пользователям размывать фон во время записи.

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Motorola выпускает Motorola Moto X30 Pro — новый 5G-смартфон, оснащенный инновационными функциями и мощной камерой. Он имеет 6,67-дюймовым дисплей с улучшенным пользовательским опытом. Об этом пишет Technocal Ranjay.

Дисплей этого 5G-смартфона прочный и долговечный, оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080×2400 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц и частоту дискретизации касания 200 Гц для плавного пользовательского опыта.

Система камер на этом смартфоне исключительная. Она включает в себя 200-мегапиксельную, 50-мегапиксельную и 12-мегапиксельную заднюю камеру, что позволяет пользователям снимать высококачественные фотографии и видео, аналогичные DSLR. Фронтальная камера также впечатляет, имея 60-мегапиксельный объектив для четких селфи и видеозвонков.

Телефон оснащен 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает достаточный объем памяти и производительности для многозадачности и хранения данных.

Официальная цена и характеристики этого смартфона пока не разглашаются. Ожидается, что он появится в марте или апреле 2025 года, а возможно, и к концу 2025 года. Однако официального подтверждения пока не было.

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