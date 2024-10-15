Невидимая опасность: ученые объяснили, почему спать с телефоном опасно для здоровья (фото)

Ученые призывают не класть с собой в постель свой телефон или смарт-часы, ведь теплая и влажная среда вызывает активное размножение опасных бактерий для человеческого здоровья.

Related video

Группа ученых провела исследование, в котором обнаружила неожиданную сторону вреда от смартфонов и часов. Однако это никоим образом не касается воздействия излучения света, а скорее из-за бактерий на поверхности этих приборов, пишет Daily Mail.

Медиа пишет, что исследователи обнаружили на поверхностях гаджетов множество опасных бактерий, в том числе и Pseudomonas aeruginosa (она же палочка синегнойная), которая встречается в фекалиях тараканов. Исследователи добавляют, что именно теплая и влажная среда в вашей постели является идеальным местом для размножения и для роста этой бактерии.

бактерии на смартвотче (фото: скриншот с mattressnextday.co.uk)

Журналисты цитируют результаты исследования, которые говорят, что если вы не протираете телефон или свой смарт-часы, и планируете оставить его в своей постели или даже на тумбочке, то владельцу/владелице стоит знать, что можно с легкостью заболеть пневмонией или инфекционным заболеванием.

По данным исследований, в результате которых опросили 575 респондентов и взяли 10 единиц техники на проверку на наличие опасных микроорганизмов. По результатам исследований, именно поверхность смартфона является одной из самых загрязненных в вашем доме.

бактерии на смартфоне (фото: скриншот с mattressnextday.co.uk)

СМИ подчеркивает, что о наличии микроорганизмов было известно, однако теперь исследователи пытались установить опасность для всех пользователей, которые тянут свои смартфоны в постель. Исследователи рекомендуют для безопасности чаще протирать поверхности собственных гаджетов, не класть их рядом с собой во время сна. Однако ученые признают, что к этим рекомендациям прислушиваются лишь единицы.

Напомним, Фокус писал, что ученые обнаружили место в доме, кишащее бактериями. Исследователи обнаружили, что на душевых лейках и зубных щетках обитают различные микробные сообщества, включая разнообразные вирусы.

Также ранее мы писали о том, что ученые рассказали сколько бактерий и микробов живет на наших телефонах.