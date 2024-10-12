Нашли источник микробов, где не ожидали: ученые обнаружили кишащее бактериями место в доме

Бактерии и микробы являются нашими постоянными спутниками, хотя некоторые из них нам совсем не друзья. Пытаясь выявить их источник, ученые обнаружили их большие скопления в довольно абсурдном месте, которое есть в каждом доме.

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В недавнем исследовании Северо-Западного университета было сделано интригующее открытие о микробах, процветающих в наших ванных комнатах. Исследователи обнаружили, что на душевых лейках и зубных щетках обитают различные микробные сообщества, включая разнообразные вирусы. Несмотря на общую среду обитания, микробы, обнаруженные на этих поверхностях, значительно отличаются друг от друга, что опровергает предположение о том, что все микробы в ванной комнате одинаковы.

Исследовательская группа собрала 92 образца душевых леек и 34 образца зубных щеток из разных уголков США, используя секвенирование ДНК для идентификации присутствующих бактерий и вирусов. "Количество вирусов, которые мы обнаружили, просто дикое, — говорит ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Microbiomes, профессор Эрика М. Хартманн, — многие из вирусов были ранее неизвестны, демонстрируя невиданное биоразнообразие в наших домах".

Зубные щетки оказались более разнообразной популяцией микроорганизмов по сравнению с душевыми насадками, что, вероятно, объясняется воздействием на них бактерий из полости рта, частиц пищи и источников окружающей среды. Напротив, душевые лейки, которые в основном контактируют с водопроводной водой, содержали более ограниченное микробное сообщество. Хартманн подчеркнула уникальность каждого образца, отметив, что микробные сообщества на разных зубных щетках и душевых лейках практически не пересекаются.

Помимо вирусов, команда выявила несколько семейств бактерий, таких как Burkholderiaceae и Sphingomonadaceae, процветающих в обеих средах. В ходе исследования также были обнаружены новые бактериофаги, которые в будущем могут быть использованы в медицине для борьбы с вредными бактериями, хотя для изучения этих возможностей необходимы дальнейшие научные работы. Так, бактериофаги уже изучаются на предмет их потенциала в лечении бактериальных инфекций, особенно в случаях устойчивости к антибиотикам.

Поскольку люди проводят все больше времени в закрытых помещениях, понимание этих микробных сообществ становится все более важным для здоровья населения, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

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