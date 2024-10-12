Знайшли джерело мікробів, де не очікували: вчені виявили місце в будинку, що кишить бактеріями

Бактерії та мікроби є нашими постійними супутниками, хоча деякі з них нам зовсім не друзі. Намагаючись виявити їхнє джерело, вчені виявили їхні великі скупчення в досить абсурдному місці, яке є в кожному будинку.

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У нещодавньому дослідженні Північно-Західного університету було зроблено інтригуюче відкриття про мікроби, що процвітають у наших ванних кімнатах. Дослідники виявили, що на душових лійках і зубних щітках мешкають різні мікробні спільноти, включно з різноманітними вірусами. Незважаючи на спільне середовище проживання, мікроби, виявлені на цих поверхнях, значно відрізняються один від одного, що спростовує припущення про те, що всі мікроби у ванній кімнаті однакові.

Дослідницька група зібрала 92 зразки душових лійок і 34 зразки зубних щіток із різних куточків США, використовуючи секвенування ДНК для ідентифікації присутніх бактерій і вірусів. "Кількість вірусів, які ми виявили, просто дика, — каже провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Microbiomes, професорка Еріка М. Хартманн, — багато з вірусів були раніше невідомі, демонструючи небачене біорізноманіття в наших будинках".

Зубні щітки виявилися більш різноманітною популяцією мікроорганізмів порівняно з душовими насадками, що, ймовірно, пояснюється впливом на них бактерій з порожнини рота, частинок їжі та джерел навколишнього середовища. Навпаки, душові лійки, які здебільшого контактують із водопровідною водою, містили більш обмежене мікробне співтовариство. Хартманн підкреслила унікальність кожного зразка, зазначивши, що мікробні спільноти на різних зубних щітках і душових лійках практично не перетинаються.

Крім вірусів, команда виявила кілька сімейств бактерій, таких як Burkholderiaceae і Sphingomonadaceae, що процвітають в обох середовищах. Під час дослідження також було виявлено нові бактеріофаги, які в майбутньому можуть бути використані в медицині для боротьби зі шкідливими бактеріями, хоча для вивчення цих можливостей необхідні подальші наукові роботи. Так, бактеріофаги вже вивчаються на предмет їхнього потенціалу в лікуванні бактеріальних інфекцій, особливо у випадках стійкості до антибіотиків.

Оскільки люди проводять дедалі більше часу в закритих приміщеннях, розуміння цих мікробних спільнот стає дедалі важливішим для здоров'я населення, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

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