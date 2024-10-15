Невидима небезпека: вчені пояснили, чому спати з телефоном небезпечно для здоров'я (фото)

Вчені закликають не класти з собою у ліжко свій телефон чи смартгодинник, адже тепле та вологе середовище спричиняє активне розмноження небезпечних бактерій для людського здоров'я.

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Група вчених провела дослідження, у якій виявила несподівану сторону шкоди від смартфонів і годинників. Однак це ніяким чином не стосується впливу випромінювання світла, а радше через бактерії на поверхні цих приладів, пише Daily Mail.

Медіа пише, що дослідники виявивши на поверхнях гаджетів безліч небезпечних бактерій, зокрема й Pseudomonas aeruginosa (вона ж паличка синьогнійна), яка зустрічається у фекаліях тарганів. Дослідники додають, що саме тепле та вологе середовище у вашому ліжку є ідеальним місцем для розмноження для росту та цієї бактерії.

бактерії на смартвотчі (фото: скріншот з mattressnextday.co.uk)

Журналісти цитують результати дослідження, які говорять, що якщо ви не протираєте телефон чи свій смарт-годиники, і плануєте залишити його у своєму ліжку або навіть на тумбочці, то власнику/власниці варто знати, що можна з легкістю захворіти на пневмонію чи на інфекційне захворювання.

За даними досліджень, у результаті яких опитали 575 респондентів і взяли 10 одиниць техніки на перевірку щодо наявності небезпечних мікроорганізмів. За результатами досліджень, саме поверхня смартфона є однією з найзабрудненіших у вашому помешканні.

бактерії на смартфоні (фото: скріншот з mattressnextday.co.uk)

ЗМІ підкреслює, що про наявність мікроорганізмів було відомо, однак тепер дослідники намагалися встановити небезпеку для всіх користувачів, які тягнуть свої смартфони у ліжко. Дослідники рекомендують задля безпеки частіше протирати поверхні власних гаджетів, не класти їх поруч з собою під час сну. Однак вчені визнають, що до цих рекомендацій дослухаються лише одиниці.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені виявили місце в будинку, що кишить бактеріями. Дослідники виявили, що на душових лійках і зубних щітках мешкають різні мікробні спільноти, включно з різноманітними вірусами.

Також раніше ми писали про те, що вчені розповіли скільки бактерій і мікробів живе на наших телефонах.