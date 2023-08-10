Огидне поруч. Учені розповіли скільки бактерій і мікробів живе на наших телефонах

Дослідники вважають, що навіть наші підошви та сидіння для унітаза можуть виявитися "чистішими", ніж наші телефони, з якими ми не розлучаємося.

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Більшість із нас щодня користуються смартфонами, навіть не замислюючись, яка кількість мікробів і бактерій знаходиться на них. Дослідники вирішили розкрити людству очі й просять забути про кришки для унітаза та підошви нашого взуття — найбрудніший предмет у світі ми незмінно тримаємо у своїх руках, пише IFLScience.

Щоб пролити світло на те, наскільки наші телефони брудні, вчені зібрали разом результати кількох досліджень. На жаль, результати вельми неприємні.

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Які бактерії живуть на телефоні

В одному з досліджень, опублікованому в журналі Scientific Reports, вчені взяли мазки майже трьох десятків телефонів медичних працівників. А потім досліджували їх, результати аналізу показали, що на смартфонах містяться 1 307 різних штамів бактерій, і це не враховуючи широкого набору грибків, вірусів і бактеріофагів.

Очевидно, що медичний персонал стикається з великою кількістю патогенів з огляду на специфіку роботи. Однак навіть телефон людини, далекої від медичної сфери роботи, кишить мікробами.

У 2016 році дослідники з Лондонської школи гігієни й тропічної медицини та королеви Марії виявили, що до 16% телефонів містять значну кількість кишкової палички. Поряд із кишковою паличкою найпоширенішими на телефонах бактеріями є:

стафілокок;

актинобактерії (спричиняють туберкульоз, дифтерію і бактеріальний вагіноз);

цитробактери (спричиняють інфекцію сечових шляхів, сепсис і менінгіт);

ентерокок (спричиняє низку інфекцій, зокрема менінгіт).

Результати дослідження також свідчать про те, що стійкі до антибіотиків бактерії також зустрічалися напрочуд часто. Наприклад, інше дослідження медичних телефонів показало, що в 69,9% зразків були присутні бактерії з множинною стійкістю до ліків.

Крім того, вчені з Університету Аризони дійшли висновку, що на наших телефонах міститься в 10 разів більше бактерій, ніж, наприклад, у більшості унітазів.

Чому телефони такі брудні

Насправді в цьому немає жодної загадки. По-перше, опитування 2018 року показало, що троє з чотирьох людей у США користуються телефоном у туалеті.

Інше дослідження показує, що людина в середньому проводить по екрану свого телефону 2 617 разів на день. А для активних користувачів ця цифра збільшується вдвічі — до 5 427 торкань на день. У проміжках між цими діями наші руки встигають підхопити безліч нових мікробів від дотику до поручнів, рукостискань, натискання кнопок ліфта тощо.

Чи можна заразитися від телефону

Що ж, висновки вчених виявилися вельми невтішними. Дослідження показують, що це цілком можливо.

Як почистити телефон

Утім, учені радять не впадати у відчай — насправді утримувати смартфон у чистоті не так уже й складно. Щоб це зробити, слід дотримуватися простої інструкції:

видаліть сміття м'якою безворсовою тканиною;

протріть телефон серветкою на основі 70% ізопропілового спирту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли бризки з унітаза у всій їхній огидній красі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.