Blueti представила солнечный генератор, который позволит "игнорировать природу" (фото)

Зарядные станции Handsfree Backpack Power Stations продаются в комплекте со специальными рюкзаками и могут генерировать энергию даже в пасмурные дни.

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Компания Bluetti представила новые портативные зарядные станции Handsfree Backpack Power Stations в двух версиях, которые, в частности могут генерировать энергию от солнца. Об этом пишет The Verge.

В издании описывают устройства Handsfree 1 Backpack Power Stations и Handsfree 2 Backpack Power Stations как солнечные генераторы, которые помогут "игнорировать природу". Они созданы для туристов, фотографов, скалолазов, мотоциклистов, любителей кемпинга, приключений и байкпакинга.

Для транспортировки Bluetti разработала специальные рюкзаки, боковая часть которых обеспечивает доступ ко всем входам и выходам, поэтому владельцу не нужно доставать станцию, чтобы зарядить гаджеты. Эти порты также можно контролировать и управлять ими по Bluetooth из приложения Bluetti.

Handsfree Backpack Power Station Фото: Bluetti

К Handsfree 1 Backpack Power Stations прилагается рюкзак на 42 л. Эта зарядная станция имеет мощность до 300 Вт и емкость батареи 268,8 Вт·ч, а также оснащена солнечной панелью на 60 Вт. Этого достаточно, чтобы подзарядить DJI Mavic 3 или ноутбук примерно три раза. В свою очередь Handsfree 2 Backpack Power Stations имеет мощность до 700 Вт, емкость / 512 Вт·ч, включает солнечную панель на 120 Вт и помещается рюкзак на 60 л.

Рюкзаки имеют множество карманов для снаряжения, а также ремни Molle для переноски снаружи. Рюкзаки водонепроницаемы, но Bluetti предлагает в комплекте дождевой чехол. Вес самих рюкзаков не указан.

Handsfree Backpack Power Station Фото: Bluetti

На официальном сайте Bluetti говорится, что Handsfree Backpack Power Stations могут заряжать до 5 устройств одновременно, включая дрон, контроллер, камеру, смартфон и ноутбук. Благодаря инновационной технологии Fragmented Solar Charging, станции автоматически активируют зарядку при обнаружении солнечного света.

"Даже в пасмурные дни вы ощутите эффективную зарядку, продлевая срок службы аккумулятора для более длительных поездок", — подчеркнул производитель.

Напомним, компания EcoFlow представила на выставке IFA солнечную домашнюю аккумуляторную систему EcoFlow DELTA Pro 3, а также три новые портативные электростанции: RIVER 3, RAPID и DELTA 3.

В свою очередь китайская компания Anker предлагает актуальные и мощные домашние зарядные станции включая SOLIX C800X, SOLIX C1000X, SOLIX F2000 и SOLIX F3800.