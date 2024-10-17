Похож на геккона: ученые создали робота, который может при необходимости "откидывать" конечности (видео)

При разработке ученые вдохновлялись пресмыкающимся, который может "потерять" свой хвост, пишут журналисты.

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Исследователи из Йельского университета (США) разработали робота, который при необходимости может отделить свои конечности. Это нужно для предотвращения застревания во время перемещения по опасной местности, пишет CNN.

Такого робота разработали ученые из Йельского университета. Главное его преимущество — суставы. Вещество, скрепляющее их, при комнатной температуре имеет резиноподобную консистенцию. При нагревании оно становится более жидким, что позволяет конечности отламываться.

По информации журналистов, таких роботов можно соединить сразу несколько. Например, в Йельской лаборатории объединили сразу три машины. Это позволило преодолеть пропасть, которая была достаточно широкой для одного.

По информации издания, на разработку такого робота ученых вдохновил геккон, который в случае опасности может отбросить свой хвост. Таким образом машина будет более адаптивной к окружающей среде.

"Мы можем редактировать функциональность робота", — добавил аспирант кафедры машиностроения и материаловедения университета Билиг Янг.

В настоящее время большинство современных роботов изготовлены из твердых материалов, в частности, металла и пластика. Однако растет интерес к "мягким" роботам, созданным из гибких материалов. Это позволяет им перемещаться в ограниченном пространстве, при сложных условиях и выполнять некоторые задачи лучше.

Такие роботы пока еще не получили широкого распространения, однако робототехники работают над их созданием, вдохновляясь природой. Таких роботов можно будет использовать для разнообразных задач — от "доставки лекарств в извилистый человеческий кишечник до мягкой машины, напоминающей медузу, для подводных исследований".

Напомним, в октябре, после пятилетней реконструкции в Шэньчжэне (Китай) открылся аквариум Xiaomeisha Sea World. Посетители заплатили по 40 долларов, чтобы увидеть главный экспонат — гигантскую китовую акулу. Однако они были разочарованы, потому что в аквариуме плавал робот.

Недавно стало известно, что роботы могут заставлять людей нападать друг на друга. К этому может привести одна ошибка при "общении" с ними.