Схожий на гекона: вчені створили робота, який може при необхідності "відкидати" кінцівки (відео)

При розробці науковці надихались плазуном, який може "загубити" свій хвіст, пишуть журналісти.

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Дослідники з Єльського університету (США) розробили робота, який при необхідності може відділити свої кінцівки. Це потрібно для запобігання застряванню під час переміщення по небезпечній місцевості, пише CNN.

Такого робота розробили науковці з Єльського університету. Головна його перевага — суглоби. Речовина, що скріплює їх, при кімнатній температурі має гумоподібну консистенцію. При нагріванні вона стає рідкішим, що дозволяє кінцівки відламуватися.

За інформацією журналістів, таких роботів можна з'єднати відразу декілька. Наприклад, у Єльській лабораторії об'єднали відразу три машини. Це дало змогу подолати прірву, яка була достатньо широкою для одного.

За інформацією видання, на розроблення такого робота науковців надихнув гекон, який в разі небезпеки може відкинути свій хвіст. Таким чином машина буде більш адаптивною до навколишнього середовища.

"Ми можемо редагувати функціональність робота", — додав аспірант кафедри машинобудування та матеріалознавства університету Біліг Янг.

На даний час більшість сучасних роботів виготовлені з твердих матеріалів, зокрема, металу та пластику. Однак зростає інтерес до "м'яких" роботів, створених із гнучких матеріалів. Це дозволяє їм переміщатися в обмеженому просторі, при складних умовах та виконувати деякі завдання краще.

Такі роботи поки ще не набули широкого поширення, однак робототехніки працюють над їх створенням, надихаючись природою. Таких роботів можна буде використовувати для різноманітних завдань — від "доставки ліків у звивистий людський кишківник до м'якої машини, що нагадує медузу, для підводних досліджень".

Нагадаємо, в жовтні, після п'ятирічної реконструкції у Шеньчжені (Китай) відкрився акваріум Xiaomeisha Sea World. Відвідувачі заплатили по 40 доларів, щоб побачити головний експонат — гігантську китову акулу. Однак вони були розчаровані, бо в акваріумі плавав робот.

Нещодавно стало відомо, що роботи можуть змушувати людей нападати один на одного. До цього може призвести одна помилка при "спілкуванні" з ними.