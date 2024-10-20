В Великобритании нашли газ для отопления прямо под ногами: как работает проект

Проект Green Gas Mill ищет новые пути использования возобновляемой энергии в Великобритании. Он предназначен для превращения травы в газ для отопления.

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Система модернизации биогаза Puregas CA50 компании Wärtsilä — это новая инициатива в области возобновляемой энергии. Расположенная в Великобритании, установка предназначена для превращения травы в газ, который можно использовать для отопления домов. Об этом сообщает Eco News.

После ввода в эксплуатацию в 2023 году она станет единственной в своем роде в стране и проложит путь для создания других установок.

Green Gas Mill хочет показать, что трава, которая обычно не используется, может стать основой для новой экологичной формы энергии, не основанной на ископаемом топливе, при этом доказав, что в энергетическом ландшафте есть место новым идеям.

Еще одним преимуществом использования Green Gas Mill является то, что его можно легко встроить в существующую установку. Домохозяйства по всей Великобритании могут продолжать использовать свои газовые котлы, но теперь с более экологичным источником топлива.

Этот переход снижает зависимость от ископаемого топлива, и местные ресурсы становятся предпочтительными для производства автомобилей.

Примером круговой экономики является использование травы для производства биогаза; таким образом, отходы сохраняются, а ценные энергетические ресурсы улучшаются.

Кроме того, биогаз универсален, то есть он может работать рука об руку с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая энергия. В отличие от последних, которые являются эпизодическими, биогаз может обеспечить стабильное энергоснабжение, тем самым стабилизируя сеть.

Такая интеграция упрощает получение более надежного источника энергии, который может удовлетворить переменный спрос, одновременно помогая снизить выбросы углерода.

Сейчас самое время для Великобритании разрабатывать и внедрять такие проекты, как Green Gas Mill, поскольку она переходит к целям net-nole. Проект необходим для децентрализации местной экономики и сообществ, чтобы стать независимыми с точки зрения источников энергии и, в то же время, сократить выбросы CO2.

Хотя проект Green Gas Mill сосредоточен на производстве электроэнергии, он имеет следующие преимущества. Это позволило Великобритании инвестировать в биогазовую технологию и одновременно сократить выбросы парниковых газов, которые, как известно, вызывают изменение климата.

Превращение травы в газ помогает предотвратить образование метана, который образуется, когда органические вещества начинают разлагаться на свалке или пастбище. Метан является гораздо более эффективным парниковым газом, чем углерод; поэтому следует приложить все усилия, чтобы минимизировать его выбросы в атмосферу.

Кроме того, это создало рабочие места и продвинуло устойчивое управление земельными ресурсами, тем самым увеличивая сохранение биоразнообразия.

Таким образом, практикуя производство биогаза, фермеры могут также выращивать траву для производства биогаза и одновременно получать другие источники дохода, не нанося вреда окружающей среде.

Это может улучшить качество почвы, повысить биологическое разнообразие и способствовать успешному сохранению местных животных, делая сельскохозяйственную среду более экологичной.

Проект также соответствует общей экологической политике Великобритании, такой как цель по прекращению использования парниковых газов к 2050 году.

Технологии, предусматривающие производство энергии из отходов, наглядно демонстрируют, как Великобритания удовлетворяет потребности в энергии и улучшает перспективы окружающей среды.

В целом, британская ставка на зеленый газ из травы отражает резкий поворот в энергетическом будущем Великобритании. Пока мир ищет решения для борьбы с изменением климата и устойчивого производства энергии, этот проект демонстрирует, как новые идеи могут изменить то, как используются сельскохозяйственные отходы.

Напомним, немецкая компания RWE реализует инициативу по производству зеленого водорода мощностью 300 МВт на электростанции в Лингене. В рамках третей фазы этого проекта компании Sunfire и Bilfinger вводят в эксплуатацию новый электролизный завод на 100 МВт.

Также сообщалось, что в Европе планируют построить трубопровод HM2ed, который будет транспортировать зеленый водород из Испании и Португалии в Центральную Европу через Францию.