У Великій Британії знайшли газ для опалення просто під ногами: як працює проєкт

Проєкт Green Gas Mill шукає нові шляхи використання відновлюваної енергії у Великій Британії. Він призначений для перетворення трави на газ для опалення.

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Система модернізації біогазу Puregas CA50 компанії Wärtsilä — це нова ініціатива в галузі відновлюваної енергії. Розташована у Великій Британії, установка призначена для перетворення трави на газ, який можна використовувати для опалення будинків. Про це повідомляє Eco News.

Після введення в експлуатацію 2023 року вона стане єдиною у своєму роді в країні і прокладе шлях для створення інших установок.

Green Gas Mill хоче показати, що трава, яку зазвичай не використовують, може стати основою для нової екологічної форми енергії, яка не ґрунтується на викопному паливі, водночас довівши, що в енергетичному ландшафті є місце новим ідеям.

Ще однією перевагою використання Green Gas Mill є те, що його можна легко вбудувати в наявну установку. Домогосподарства по всій Великій Британії можуть продовжувати використовувати свої газові котли, але тепер з більш екологічним джерелом палива.

Цей перехід знижує залежність від викопного палива, і місцеві ресурси стають кращими для виробництва автомобілів.

Прикладом кругової економіки є використання трави для виробництва біогазу; таким чином, відходи зберігаються, а цінні енергетичні ресурси покращуються.

Крім того, біогаз універсальний, тобто він може працювати пліч-о-пліч з іншими поновлюваними джерелами енергії, такими як сонячна та вітрова енергія. На відміну від останніх, які є епізодичними, біогаз може забезпечити стабільне енергопостачання, тим самим стабілізуючи мережу.

Така інтеграція спрощує отримання більш надійного джерела енергії, яке може задовольнити змінний попит, одночасно допомагаючи знизити викиди вуглецю.

Зараз саме час для Великої Британії розробляти і впроваджувати такі проєкти, як Green Gas Mill, оскільки вона переходить до цілей net-nole. Проєкт необхідний для децентралізації місцевої економіки і спільнот, щоб стати незалежними з точки зору джерел енергії і, водночас, скоротити викиди CO2.

Хоча проєкт Green Gas Mill зосереджений на виробництві електроенергії, він має такі переваги. Це дало змогу Великій Британії інвестувати в біогазову технологію та одночасно скоротити викиди парникових газів, які, як відомо, спричиняють зміну клімату.

Перетворення трави на газ допомагає запобігти утворенню метану, який утворюється, коли органічні речовини починають розкладатися на сміттєзвалищі або пасовищі. Метан є набагато ефективнішим парниковим газом, ніж вуглець; тому слід докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати його викиди в атмосферу.

Крім того, це створило робочі місця і просунуло стале управління земельними ресурсами, тим самим збільшуючи збереження біорізноманіття.

Таким чином, практикуючи виробництво біогазу, фермери можуть також вирощувати траву для виробництва біогазу і одночасно отримувати інші джерела доходу, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Це може поліпшити якість ґрунту, підвищити біологічне розмаїття і сприяти успішному збереженню місцевих тварин, роблячи сільськогосподарське середовище більш екологічним.

Проєкт також відповідає загальній екологічній політиці Великої Британії, такій як мета з припинення використання парникових газів до 2050 року.

Технології, що передбачають виробництво енергії з відходів, наочно демонструють, як Велика Британія задовольняє потреби в енергії та покращує перспективи довкілля.

Загалом, британська ставка на зелений газ із трави відображає різкий поворот в енергетичному майбутньому Великої Британії. Поки світ шукає рішення для боротьби зі зміною клімату та сталого виробництва енергії, цей проєкт демонструє, як нові ідеї можуть змінити те, як використовуються сільськогосподарські відходи.

Нагадаємо, німецька компанія RWE реалізує ініціативу з виробництва зеленого водню потужністю 300 МВт на електростанції в Лінгені. У рамках третьої фази цього проєкту компанії Sunfire і Bilfinger вводять в експлуатацію новий електролізний завод на 100 МВт.

Також повідомлялося, що в Європі планують побудувати трубопровід HM2ed, який транспортуватиме зелений водень з Іспанії та Португалії в Центральну Європу через Францію.