Китай снова обошел конкурентов: создан крупнейший в мире электролизер для водорода

Весь процесс генерирования водорода основан на возобновляемой технологии, которая напрямую не производит выбросов углекислого газа.

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Китайская фирма Shuangliang Group объявила о завершении строительства, как она утверждает, самого большого в мире электролизера. Об этом пишет Interesting Engineering.

Для справки, 1 Нм³/ч равен примерно 0,0899 кг. Это должно означать, что устройство может производить около 449 кг водорода в час, используя менее 43,09 кВт·ч электроэнергии на кг. Если это правда, это сделает новое устройство самым большим и эффективным в мире.

Другие примеры по всему миру включают щелочной электролизер Nordex SE под давлением в Испании. Он может производить около 10 кг водорода каждый час, потребляя менее 50 кВт*ч энергии на кг.

Новый электролизер был представлен 18 октября на первой инновационной конференции в Шуанляне, которая была организована с целью продвижения технологий чистой энергии и установления партнерских отношений с другими компаниями.

Устройство, вероятно, является самым эффективным из когда-либо разработанных. Его превосходят только твердооксидные машины, которым для работы обычно требуется внешний источник тепла. Это также другие некоммерческие технологии, такие как капиллярные электролизеры и машины AEM от Cipher Neutron.

Щелочные электролизеры объединяют концентрированные жидкие электролиты, такие как гидроксид калия или натрия, с пористой неорганической диафрагмой и специальными электродами. Затем электролиты пропускаются между электродами и разделяются на составляющие газы. Это делает его идеальным для промышленного применения, требующего значительных объемов водорода, таких как производство стали, химическое производство и производство водородного топлива.

После производства водород можно хранить и использовать по мере необходимости и испотльзовать в качестве топлива или в других промышленных приложениях. Весь процесс основан на возобновляемой технологии, которая напрямую не производит выбросов углекислого газа.

Водород также может использоваться в технологии топливных элементов, транспортном секторе и производстве энергии (в так называемых водородных электростанциях). Он также является сырьем в химической промышленности для производства таких веществ, как аммиак.

Ранее писали, что водородные солнечные панели изменят энергетику. Панели от SunHydrogen экологичнее обычных методов производства водорода, а также дешевле в установке и транспортировке.