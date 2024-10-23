Китай знову обійшов конкурентів: створено найбільший у світі електролізер для водню

Весь процес генерування водню заснований на відновлюваній технології, яка безпосередньо не виробляє викидів вуглекислого газу.

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Китайська фірма Shuangliang Group оголосила про завершення будівництва, як вона стверджує, найбільшого у світі електролізера. Про це пише Interesting Engineering.

Для довідки, 1 Нм³/год дорівнює приблизно 0,0899 кг. Це має означати, що пристрій може виробляти приблизно 449 кг водню на годину, використовуючи менше 43,09 кВт-год електроенергії на кг. Якщо це правда, це зробить новий пристрій найбільшим і найефективнішим у світі.

Інші приклади по всьому світу включають лужний електролізер Nordex SE під тиском в Іспанії. Він може виробляти майже 10 кг водню щогодини, споживаючи менше 50 кВт*год енергії на кг.

Новий електролізер було презентовано 18 жовтня на першій інноваційній конференції в Шуанляні, яку було організовано з метою просування технологій чистої енергії та встановлення партнерських відносин з іншими компаніями.

Пристрій, ймовірно, є найефективнішим з коли-небудь розроблених. Його перевершують тільки твердооксидні машини, яким для роботи зазвичай потрібне зовнішнє джерело тепла. Це також інші некомерційні технології, як-от капілярні електролізери та машини AEM від Cipher Neutron.

Лужні електролізери об'єднують концентровані рідкі електроліти, як-от гідроксид калію або натрію, з пористою неорганічною діафрагмою і спеціальними електродами. Потім електроліти пропускаються між електродами і розділяються на складові гази. Це робить його ідеальним для промислового застосування, що потребує значних обсягів водню, як-от виробництво сталі, хімічне виробництво і виробництво водневого палива.

Після виробництва водень можна зберігати і використовувати в міру необхідності та використовувати як паливо або в інших промислових додатках. Весь процес заснований на відновлюваній технології, яка безпосередньо не виробляє викидів вуглекислого газу.

Водень також може використовуватися в технології паливних елементів, транспортному секторі та виробництві енергії (у так званих водневих електростанціях). Він також є сировиною в хімічній промисловості для виробництва таких речовин, як аміак.

Раніше писали, що водневі сонячні панелі змінять енергетику. Панелі від SunHydrogen екологічніші за звичайні методи виробництва водню, а також дешевші в установленні та транспортуванні.