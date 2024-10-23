Китай знову обійшов конкурентів: створено найбільший у світі електролізер для водню
Весь процес генерування водню заснований на відновлюваній технології, яка безпосередньо не виробляє викидів вуглекислого газу.
Китайська фірма Shuangliang Group оголосила про завершення будівництва, як вона стверджує, найбільшого у світі електролізера. Про це пише Interesting Engineering.
Для довідки, 1 Нм³/год дорівнює приблизно 0,0899 кг. Це має означати, що пристрій може виробляти приблизно 449 кг водню на годину, використовуючи менше 43,09 кВт-год електроенергії на кг. Якщо це правда, це зробить новий пристрій найбільшим і найефективнішим у світі.
Інші приклади по всьому світу включають лужний електролізер Nordex SE під тиском в Іспанії. Він може виробляти майже 10 кг водню щогодини, споживаючи менше 50 кВт*год енергії на кг.
Новий електролізер було презентовано 18 жовтня на першій інноваційній конференції в Шуанляні, яку було організовано з метою просування технологій чистої енергії та встановлення партнерських відносин з іншими компаніями.
Пристрій, ймовірно, є найефективнішим з коли-небудь розроблених. Його перевершують тільки твердооксидні машини, яким для роботи зазвичай потрібне зовнішнє джерело тепла. Це також інші некомерційні технології, як-от капілярні електролізери та машини AEM від Cipher Neutron.
Лужні електролізери об'єднують концентровані рідкі електроліти, як-от гідроксид калію або натрію, з пористою неорганічною діафрагмою і спеціальними електродами. Потім електроліти пропускаються між електродами і розділяються на складові гази. Це робить його ідеальним для промислового застосування, що потребує значних обсягів водню, як-от виробництво сталі, хімічне виробництво і виробництво водневого палива.
Після виробництва водень можна зберігати і використовувати в міру необхідності та використовувати як паливо або в інших промислових додатках. Весь процес заснований на відновлюваній технології, яка безпосередньо не виробляє викидів вуглекислого газу.
Водень також може використовуватися в технології паливних елементів, транспортному секторі та виробництві енергії (у так званих водневих електростанціях). Він також є сировиною в хімічній промисловості для виробництва таких речовин, як аміак.
Раніше писали, що водневі сонячні панелі змінять енергетику. Панелі від SunHydrogen екологічніші за звичайні методи виробництва водню, а також дешевші в установленні та транспортуванні.