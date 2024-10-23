Лучшие недорогие телефоны 2024 года до 500 долларов: обзор популярных моделей (видео)

В подборке лучших бюджетных смартфонов оказались Google​​ Pixel 8a, Nothing Phone, OnePlus 12R, Nothing Phone 2a, Google Pixel 6a, Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy A55, CMF Phone 1

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Смартфоны за относительно невысокую цену этой осенью сочетают мощные аккумуляторы, передовые чипсеты и большой объем памяти. Подборку лучших бюджетных смартфонов октября сделал ресурс Tom’s Guide.

Google​​ Pixel 8a

Google Pixel 8a

Pixel 8a выигрывает от гораздо более яркого, более живого дисплея, который предлагает частоту обновления 120 Гц. Время работы батареи также увеличено во многом благодаря более крупной батарее и энергоэффективности чипа Tensor G3. Хотя улучшения камеры незначительны, она по-прежнему одна из лучших в своем классе.

Технические характеристики Pixel 8a:

Дисплей: 6,1 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБПамять / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 64 МП (f/1.89) основная; 13 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2.2)

OnePlus 12R

OnePlus 12R

OnePlus 12R — первый телефон серии R от OnePlus, который вышел на международный рынок, и это долгожданное пополнение в мире смартфонов. Телефон черпает вдохновение в дизайне флагмана OnePlus 12 , при этом урезав некоторые функции ради более низкой цены. Например, OnePlus 12R работает на прошлогоднем чипсете Snapdragon 8 Gen 2, но это не проблема — чипсет Qualcomm обеспечивает выдающуюся производительность и длительное время автономной работы: 12R проработал более 18 часов в нашем тесте аккумулятора.

Технические характеристики OnePlus 12R:

Дисплей: 6,78 дюйма (2780 x 1264)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 50 МП основная (f/1.8), 8 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 2 МП макро (f/2.4)

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.4)

Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a

Nothing не даст этому телефону выйти на мировой рынок, хотя покупателям из США придется заказывать его через программу разработчиков производителя телефонов. При цене в 349 долларов этот телефон, возможно, стоит поискать, даже с разочаровывающей работой камеры при слабом освещении и прерывистой графикой. Nothing Phone 2a выглядит достаточно хорошо, чтобы преодолеть эти недостатки, и он обеспечивает некоторые другие ключевые области, такие как время работы батареи, быстрая зарядка и ценность.

Технические характеристики Nothing Phone 2a:

Дисплей: 6,7 дюйма (2412 x 1080)

Процессор: MediaTek Dimensity 7200 Pro

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 50 МП (f/1.88) основная, 50 МП (f2.2) сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 32 МП (f/2.2)

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a

Чипсет Tensor G1 внутри Pixel 6a добавляет ему привлекательности. Это тот же самый кремний внутри более дорогих флагманов Pixel 6 от Google. В результате те же трюки на базе искусственного интеллекта, которые может провернуть флагманский телефон Google, доступны и для Pixel 6a, включая инструмент для редактирования фотографий Magic Eraser и перевод на устройстве.

Технические характеристики Google Pixel 6a:

Дисплей: 6,1 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Tensor G1

Оперативная память: 6 ГБ Расширяемая: 128 ГБ / Нет

Задняя камера: основная 12,2 МП (f/1.7), сверхширокоугольная 12 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.0)

iPhone SE

iPhone SE

Последний iPhone SE имеет тот же дизайн, что и раньше, то есть небольшой 4,7-дюймовый дисплей и большие рамки, но некоторые могут предпочесть старую кнопку Touch ID для быстрой разблокировки устройства. Несмотря на некоторые компромиссы, iPhone SE 2022 — отличный выбор для людей, которым нравятся маленькие телефоны.

Технические характеристики:

Дисплей: 4,7-дюймовый (1334x750)

Процессор: A15 Bionic

Память / Расширяемая: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 12 МП (ƒ/1.8)

Фронтальная камера: 7 МП (ƒ/2.2)

Moto G 5G

Moto G 5G

Moto G 5G удается зафиксировать впечатляющее время в 14 часов и 36 минут на тесте батареи Tom's Guide. Это удивительный подвиг, который во многом является результатом энергоэффективности его чипа Snapdragon 4 Gen 1 и большой батареи емкостью 5000 мАч.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,6 дюйма (1612 x 720)

Процессор: Snapdragon 4 Gen 1

Оперативная память: 4 ГБ Расширяемая: 128 ГБ / Да

Задняя камера: 50 МП (f/1.8) основная; 2 МП (f/2.4) макро

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.0)

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord N30 5G не так хорош, как телефоны, которые мы оценили выше, но он также не такой дорогой. За 299 долларов это телефон, который стоит купить людям с жестким бюджетом в 300 долларов, поскольку бюджетный телефон OnePlus вбирает в себя важные детали, которые люди ищут в мобильном устройстве.

Технические характеристики OnePlus Nord N30:

Дисплей: 6,72 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Snapdragon 695 5G

Оперативная память: 8 ГБ Расширяемая: 128 ГБ / Да

Задняя камера: 108 МП (f/1.7) основная; 2 МП (f/2.4) глубина; 2 МП (f/2.4) макросъемка

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.4)

Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola Moto G Stylus 5G

И Moto 5G Stylus 5G (2023), и Galaxy S23 Ultra поставляются со встроенным стилусом. Разница в том, что телефон Motorola стоит на 800 долларов меньше, чем флагман Samsung. И хотя стилус, который идет в комплекте с моделью Moto 5G, не так многофункционален, как S-Pen от Samsung, он все равно хорош для заметок и более точного редактирования фотографий.

Технические характеристики Moto G Stylus 5G:

Дисплей: 6,6 дюйма (2400 x 1080)

Процессор: Snapdragon 6 Gen 1Оперативная память: 6 ГБ Расширяемая: 256 ГБ / Да

Задняя камера: 50 МП (f/1.9) основная, 8 МП (f/2.2) сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 16 МП (f/2.5)

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

Galaxy A55 является претендентом на место лучшего дешевого телефона — благодаря своему великолепно выглядящему дисплею. В дополнение к адаптивной частоте 120 Гц, он ярко светит в самых сложных условиях. Однако более удовлетворяющая часть A55 — это то, как его камеры постоянно выдают четкие фотографии и видео.

Технические характеристики Samsung Galaxy A55:

Дисплей: 6,6 дюйма (1080 x 2340)

Процессор: Exynos 1480Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Да

Задняя камера: 50 МП основная (f/1.8), 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 5 МП макро (f/2.4)

Фронтальная камера: 32 МП для селфи (f/2.2)

CMF Phone 1

CMF Phone 1

Хотя CMF Phone 1 не такой стильный, как некоторые телефоны Nothing, он так же выделяется, как один из лучших недорогих телефонов благодаря своей модульной конструкции.

Несмотря на то, что характеристики описывают его как модель начального уровня, CMF Phone 1 может легко порадовать пользователей своим настраиваемым дизайном, который позволяет вам менять его корпус и прикреплять дополнительные аксессуары, такие как шнурок, подставку для телефона и даже магнитный кошелек. Работающий на MediaTek Dimensity 7300 5G, он не достигает тех же высоких оценок, что и другие телефоны, но этот телефон Android предлагает столько же полезности.

Технические характеристики CMF Phone 1:

Дисплей: 6,67 дюйма (1080 x 2400)

Процессор: MediaTek Dimensity 7300 5GОперативная память: 8 ГБПамять / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Да

Задняя камера: основная 50 МП (f/1.8)

Фронтальная камера: 16 Мп

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.