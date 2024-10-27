3 функции, обязательные при покупке бюджетного телефона: на что обратить внимание

Если решили приобрести недорогой телефон, обратите внимание на качество дисплея, камеры и наличие ИИ-функционала, советуют эксперты Tom's Guide.

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Производители нашли способы встроить больше премиум-функций в телефоны среднего класса за последние годы, поэтому такие устройства, как Pixel 8a и OnePlus 12R, на самом деле предлагают многое, при этом оставаясь менее чем за 500 долларов. А с телефонами такого качества на выбор это означает, что есть больше шансов выбрать доступное устройство, которое не экономит на том, что действительно важно.

Важно проверить дисплей

Pixel 8a — фаворит среди недорогих телефонов, и у него OLED-экран. Две альтернативы Pixel 8a — Galaxy A35 и Nothing Phone 2a — используют панели AMOLED. Это довольно высокая спецификация и существенный сдвиг по сравнению с теми днями, когда дисплей был выбором для недорогих телефонов.

Конечно, есть устройства, которые стоят гораздо меньше, чем три телефона, упомянутые мной выше, но на них не так приятно смотреть или использовать. Дело не только в качестве визуальных эффектов на дисплее, но и в том, насколько хорошо экран реагирует на ввод. Нет ничего хуже, чем телефон с медленным временем отклика.

К счастью, производители телефонов в наши дни используют более качественные дисплеи, особенно на устройствах среднего класса. Единственная область, в которой более дешевые телефоны могут не соответствовать своим премиальным аналогам, — это яркость.

Флагманы высокого класса, как правило, получают гораздо более яркие экраны, которые легче видеть при резком внешнем освещении. Тем не менее, Pixel 8a работает на уровне 1378 нит, что превосходит многие телефоны в его ценовом диапазоне.

Камера должна быть хорошей

Доступное предложение — Pixel 8a — не единственный вариант дешевле 500 долларов, который может конкурировать с более дорогими камерофонами.

Хотя производители телефонов приберегают свою лучшую оптику для своих премиальных предложений. Но дни, когда дешевые сенсоры камер были лучшим, на что можно было надеяться в недорогом телефоне, давно прошли.

Например, Nothing Phone 2a и OnePlus 12R оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, а Pixel 8a имеет 64-мегапиксельную камеру. Другими словами, нет причин брать дешевый телефон, который не приносит много мегапикселей на вечеринку.

Объективы за пределами основной камеры могут быть немного сложнее, поскольку сверхширокоугольные камеры на более дешевых телефонах, как правило, имеют более низкие рейтинги мегапикселей. Также очень редко можно найти специальный телеобъектив на дешевом устройстве — Galaxy S24 FE имеет его, но его цена в $649 опасно близка к флагманской территории.

Как мы часто говорим во время оценивания камер телефонов, не только аппаратное обеспечение, но и то, как устройства обрабатывают снятые вами изображения, делает телефон с отличной камерой.

Вот почему Pixel 8a является особенно сильным претендентом в этой области, поскольку он использует опыт Google в обработке фотографий, чтобы создавать великолепные снимки, которые выглядят так, будто они были сделаны гораздо более дорогим устройством.

ИИ — теперь не только для дорогих телефонов

Сегодня невозможно игнорировать искусственный интеллект и то, как все больше телефонов обращаются к ИИ для поддержки функций. Это, безусловно, верно для флагманского фронта, где возможности ИИ были центральными для запуска Galaxy S24, Pixel 9 и iPhone 16 в этом году. Но ИИ находит свой путь и в более дешевых телефонах.

Pixel 8a является лидером в этом отношении, поскольку он имеет тот же чип Tensor G3, который установлен на флагманах Google Pixel 8. Это означает, что Pixel 8a поддерживает те же возможности ИИ, которые были представлены на этих телефонах, с такими функциями, как Call Assist, где Google Assistant отвечает на ваши телефонные звонки, и Circle to Search для поиска вещей, просто обводя изображение. Инструменты редактирования фотографий с поддержкой ИИ также доступны в Pixel 8a.

Но Google не единственный, кто добавляет больше ИИ в свои дешевые телефоны. Samsung распространил свою функцию Circle to Search на устройства среднего класса серии A, такие как Galaxy A35. И слухи в основном предполагают, что iPhone SE 4, который должен появиться в следующем году, будет поддерживать функции Apple Intelligence, которые появятся на флагманских iPhone в этом месяце.

Это правда, что не все функции ИИ найдут свой путь в более дешевых телефонах. Важно найти телефоны с нужным объемом оперативной памяти — 8 ГБ будет достаточно — и достаточно мощным процессором. Подойдет любой телефон серии Pixel A на базе чипа Tensor. Для других телефонов Android серия Snapdragon 8 имеет вычислительную мощность для обработки ИИ, и ожидается увидеть больше чипов MediaTek Dimensity, поддерживающих функции ИИ, в более дешевых телефонах.

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