3 функції, обов'язкові під час купівлі бюджетного телефону: на що звернути увагу

Якщо вирішили придбати недорогий телефон, зверніть увагу на якість дисплея, камери та наявність ШІ-функціоналу, радять експерти Tom's Guide.

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Виробники знайшли способи вбудувати більше преміум-функцій у телефони середнього класу за останні роки, тож такі пристрої, як Pixel 8a і OnePlus 12R, насправді пропонують багато чого, при цьому залишаючись менш ніж за 500 доларів. А з телефонами такої якості на вибір це означає, що є більше шансів вибрати доступний пристрій, який не економить на тому, що дійсно важливо.

Важливо перевірити дисплей

Pixel 8a — фаворит серед недорогих телефонів, і в нього OLED-екран. Дві альтернативи Pixel 8a — Galaxy A35 і Nothing Phone 2a — використовують панелі AMOLED. Це доволі висока специфікація та суттєвий зсув порівняно з тими днями, коли дисплей був вибором для недорогих телефонів.

Звичайно, є пристрої, які коштують набагато менше, ніж три телефони, згадані мною вище, але на них не так приємно дивитися або використовувати. Справа не тільки в якості візуальних ефектів на дисплеї, а й у тому, наскільки добре екран реагує на введення. Немає нічого гіршого, ніж телефон із повільним часом відгуку.

На щастя, виробники телефонів у наші дні використовують більш якісні дисплеї, особливо на пристроях середнього класу. Єдина область, в якій дешевші телефони можуть не відповідати своїм преміальним аналогам, — це яскравість.

Флагмани високого класу, як правило, отримують набагато яскравіші екрани, які легше бачити при різкому зовнішньому освітленні. Проте, Pixel 8a працює на рівні 1378 ніт, що перевершує багато телефонів у його ціновому діапазоні.

Камера має бути хорошою

Доступна пропозиція — Pixel 8a — не єдиний варіант дешевше 500 доларів, який може конкурувати з більш дорогими камерофонами.

Хоча виробники телефонів приберігають свою найкращу оптику для своїх преміальних пропозицій. Але дні, коли дешеві сенсори камер були найкращим, на що можна було сподіватися в недорогому телефоні, давно минули.

Наприклад, Nothing Phone 2a і OnePlus 12R оснащені 50-мегапіксельною основною камерою, а Pixel 8a має 64-мегапіксельну камеру. Іншими словами, немає причин брати дешевий телефон, який не приносить багато мегапікселів на вечірку.

Об'єктиви за межами основної камери можуть бути трохи складнішими, оскільки надширококутні камери на дешевших телефонах, як правило, мають нижчі рейтинги мегапікселів. Також дуже рідко можна знайти спеціальний телеоб'єктив на дешевому пристрої — Galaxy S24 FE має його, але його ціна в $649 небезпечно близька до флагманської території.

Як ми часто говоримо під час оцінювання камер телефонів, не тільки апаратне забезпечення, а й те, як пристрої обробляють зняті вами зображення, робить телефон з відмінною камерою.

Ось чому Pixel 8a є особливо сильним претендентом у цій царині, оскільки він використовує досвід Google в обробці фотографій, щоб створювати чудові знімки, які мають такий вигляд, ніби вони були зроблені набагато дорожчим пристроєм.

ШІ — тепер не тільки для дорогих телефонів

Сьогодні неможливо ігнорувати штучний інтелект і те, як дедалі більше телефонів звертаються до ШІ для підтримки функцій. Це, безумовно, вірно для флагманського фронту, де можливості ШІ були центральними для запуску Galaxy S24, Pixel 9 і iPhone 16 цього року. Але ШІ знаходить свій шлях і в більш дешевих телефонах.

Pixel 8a є лідером у цьому відношенні, оскільки він має той самий чип Tensor G3, який встановлений на флагманах Google Pixel 8. Це означає, що Pixel 8a підтримує ті ж можливості ШІ, які були представлені на цих телефонах, з такими функціями, як Call Assist, де Google Assistant відповідає на ваші телефонні дзвінки, і Circle to Search для пошуку речей, просто обводячи зображення. Інструменти редагування фотографій з підтримкою ШІ також доступні в Pixel 8a.

Але Google не єдиний, хто додає більше ШІ у свої дешеві телефони. Samsung поширив свою функцію Circle to Search на пристрої середнього класу серії A, такі як Galaxy A35. І чутки здебільшого припускають, що iPhone SE 4, який має з'явитися наступного року, буде підтримувати функції Apple Intelligence, які з'являться на флагманських iPhone цього місяця.

Це правда, що не всі функції ШІ знайдуть свій шлях у дешевших телефонах. Важливо знайти телефони з потрібним об'ємом оперативної пам'яті — 8 ГБ буде достатньо — і досить потужним процесором. Підійде будь-який телефон серії Pixel A на базі чипа Tensor. Для інших телефонів Android серія Snapdragon 8 має обчислювальну потужність для опрацювання ШІ, і очікується побачити більше чіпів MediaTek Dimensity, що підтримують функції ШІ, у дешевших телефонах.

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