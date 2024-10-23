Найден способ извлечения 90% лития из "экстримальных" источников: как это изменит энергетику

Метод EALNF позволяет не только добывать литий в труднодоступных местах, но и получать высококачественный магний и пресную воду.

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Исследователи из Университета Монаша и Университета Квинсленда в Австралии разработали инновационный подход, получивший название "свободная нанофильтрация с использованием ЭДТА" (EALNF), который позволяет напрямую добывать литий из "экстримальных" источников, таких как горные пустыни. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что спрос на литий в мире резко возрос, поскольку многие страны стремятся перевести свою экономику на более чистые источники энергии. Литий является критическим важным материалом для создания батарей, однако его добыча требует большого количества воды и наносит ущерб экосистеме.

Согласно прогнозам экспертов, с ростом спроса мировые поставки лития могут сократиться уже к 2025 году, что замедлит переход к чистой энергии. Ожидается, что метод EALNF, разработанный учеными Цзыхао Ли и Сиванг Чжан, решит эту проблему.

Как отмечают в издании, Китай и Боливия располагают крупными источниками лития, однако современные методы добычи этого элемента там неэффективны. Традиционная добыча лития предусматривает отделение магния от лития в процессе добычи, что энергозатратно и долго, а высокая концентрация магния в высокогорных рассолах еще больше затрудняет добычу лития.

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Метод EALNF решает эту проблему, так как предусматривает извлечение магния вместе с литием, не отделяя его как отходы. Далее нанофильтрация использует селективный хелатирующий агент для отделения магния от лития, что ранее было сложным и трудоемким процессом. Выделенный таким образом магний имеет высокое качество и может продаваться как ценный побочный продукт наряду с литием.

"Наша технология обеспечивает 90% извлечения лития, что почти вдвое превышает производительность традиционных методов, при этом значительно сокращая время, необходимое для извлечения, с нескольких лет до нескольких недель, — подчеркнул Цзыхао Ли.

По словам ученых, эффективность — это не единственное преимущество нового метода. Если традиционные методы использовали пресную воду, истощая водные ресурсы планеты, то EALNF создает пресную воду в качестве еще одного побочного продукта.

"Этот прорыв имеет решающее значение для предотвращения будущего дефицита лития, позволяя получать литий из труднодоступных источников и способствуя переходу на чистую энергию", — утверждает Цзыхао Ли.

Напомним, исследователи обнаружили в США большие запасы лития, отметив что в рассолах формации Смаковер (Smackover) на юге Арканзаса может содержаться от 5,1 до 19 миллионов тонн этого материала.

В свою очередь группа инженеров Нанкинского университета совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли разработала новый способ извлечения лития из соленой воды.