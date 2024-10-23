Знайдено спосіб вилучення 90% літію з "екстремальних" джерел: як це змінить енергетику

Метод EALNF дає змогу не тільки видобувати літій у важкодоступних місцях, а й отримувати високоякісний магній і прісну воду.

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Дослідники з Університету Монаша та Університету Квінсленда в Австралії розробили інноваційний підхід, який дістав назву "вільна нанофільтрація з використанням ЕДТА" (EALNF), що дає змогу напряму видобувати літій з "екстремальних" джерел, таких як гірські пустелі. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що попит на літій у світі різко зріс, оскільки багато країн прагнуть перевести свою економіку на чистіші джерела енергії. Літій є критично важливим матеріалом для створення батарей, проте його видобуток вимагає великої кількості води і завдає шкоди екосистемі.

Згідно з прогнозами експертів, зі зростанням попиту світові постачання літію можуть скоротитися вже до 2025 року, що сповільнить перехід до чистої енергії. Очікується, що метод EALNF, розроблений вченими Цзихао Лі і Сіванг Чжан, вирішить цю проблему.

Як зазначають у виданні, Китай і Болівія мають у своєму розпорядженні великі джерела літію, проте сучасні методи видобутку цього елемента там неефективні. Традиційний видобуток літію передбачає відокремлення магнію від літію в процесі видобутку, що є енерговитратним і тривалим, а висока концентрація магнію у високогірних розсолах ще більше ускладнює видобуток літію.

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Метод EALNF вирішує цю проблему, оскільки передбачає вилучення магнію разом із літієм, не відокремлюючи його як відходи. Далі нанофільтрація використовує селективний хелатуючий агент для відділення магнію від літію, що раніше було складним і трудомістким процесом. Виділений таким чином магній має високу якість і може продаватися як цінний побічний продукт поряд із літієм.

"Наша технологія забезпечує 90% вилучення літію, що майже вдвічі перевищує продуктивність традиційних методів, водночас значно скорочуючи час, необхідний для вилучення, з кількох років до кількох тижнів, — наголосив Цзихао Лі.

За словами вчених, ефективність — це не єдина перевага нового методу. Якщо традиційні методи використовували прісну воду, виснажуючи водні ресурси планети, то EALNF створює прісну воду як ще один побічний продукт.

"Цей прорив має вирішальне значення для запобігання майбутньому дефіциту літію, даючи змогу отримувати літій із важкодоступних джерел і сприяючи переходу на чисту енергію", — стверджує Цзихао Лі.

Нагадаємо, дослідники виявили у США великі запаси літію, зазначивши що в розсолах формації Смаковер (Smackover) на півдні Арканзасу може міститися від 5,1 до 19 мільйонів тонн цього матеріалу.

Зі свого боку група інженерів Нанкінського університету спільно з колегами з Каліфорнійського університету в Берклі розробила новий спосіб вилучення літію з солоної води.