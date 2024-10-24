Аккумулятор CO2 обеспечит энергией 18 000 домов в течение 10 часов на одной зарядке

Проект мощностью 200 МВт*ч будет использовать технологию батареи CO2 от Energy Dome. Первая установка запланирована на 2026 год.

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Управление демонстраций чистой энергии Министерства энергетики США (DOE) выделило Alliant Energy грант в размере 30 млн долларов на проект хранения энергии Columbia. Об этом пишет Interesting Engineering.

Проект мощностью 200 МВт*ч будет использовать технологию батареи CO2 от Energy Dome. Первая установка запланирована на 2026 год.

В 2022 году компания Energy Done установила первую в мире батарею CO2 на итальянском острове Сардиния, известном туристическом месте. Аккумулятор CO2 сохраняет ту же производительность в течение 25-летнего срока службы, в отличие от литий-ионных аккумуляторов, производительность которых значительно снижается примерно через 10 лет использования. Это означает, что стоимость хранения энергии будет примерно вдвое ниже, чем у литий-ионного аккумулятора с аналогичным объемом хранения.

Углекислый газ проходит замкнутый цикл в аккумуляторе CO2, переходя из газа в жидкость и обратно. Надувной атмосферный газгольдер, который удерживает CO2 в газообразном состоянии.

Аккумулятор CO2 обеспечивает глобальную масштабируемость за счет использования знакомых промышленных компонентов в инновационной и экономически эффективной структуре. Выбирая стандартные компоненты, аккумулятор CO2 обеспечивает простое и экономичное решение. Это система plug-and-play, способная решать самые важные энергетические проблемы в мире, независимо от местоположения.

По словам компании, эта идея продвигает усилия по ускорению глобального энергетического перехода, предлагая работоспособный способ хранения значительных объемов прерывистой возобновляемой энергии, облегчая плавный переход к более чистой сети.

Предлагаемый объект планируется построить к югу от Портеджа, штат Висконсин, в городе Пасифик, недалеко от существующего энергетического центра Columbia Energy Center. Строительство планируется начать в 2025 году, а завершение ожидается к 2026-му.

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