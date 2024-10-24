Акумулятор CO2 забезпечить енергією 18 000 будинків протягом 10 годин на одній зарядці

Проєкт потужністю 200 МВт*год використовуватиме технологію батареї CO2 від Energy Dome. Перше встановлення заплановано на 2026 рік.

Related video

Управління демонстрацій чистої енергії Міністерства енергетики США (DOE) виділило Alliant Energy грант у розмірі 30 млн доларів на проєкт зберігання енергії Columbia. Про це пише Interesting Engineering.

Проєкт потужністю 200 МВт*год використовуватиме технологію батареї CO2 від Energy Dome. Перше встановлення заплановано на 2026 рік.

У 2022 році компанія Energy Done встановила першу у світі батарею CO2 на італійському острові Сардинія, відомому туристичному місці. Акумулятор CO2 зберігає ту саму продуктивність протягом 25-річного терміну служби, на відміну від літій-іонних акумуляторів, продуктивність яких значно знижується приблизно через 10 років використання. Це означає, що вартість зберігання енергії буде приблизно вдвічі нижчою, ніж у літій-іонного акумулятора з аналогічним обсягом зберігання.

Вуглекислий газ проходить замкнутий цикл в акумуляторі CO2, переходячи з газу в рідину і назад. Надувний атмосферний газгольдер, який утримує CO2 в газоподібному стані.

Акумулятор CO2 забезпечує глобальну масштабованість завдяки використанню знайомих промислових компонентів в інноваційній та економічно ефективній структурі. Вибираючи стандартні компоненти, акумулятор CO2 забезпечує просте й економічне рішення. Це система plug-and-play, здатна вирішувати найважливіші енергетичні проблеми у світі, незалежно від місця розташування.

За словами компанії, ця ідея просуває зусилля з прискорення глобального енергетичного переходу, пропонуючи працездатний спосіб зберігання значних обсягів переривчастої поновлюваної енергії, полегшуючи плавний перехід до чистішої мережі.

Пропонований об'єкт планують спорудити на південь від Портеджа, штат Вісконсін, у місті Пасифік, недалеко від наявного енергетичного центру Columbia Energy Center. Будівництво планується розпочати 2025 року, а завершення очікується до 2026-го.

Раніше ми писали, що надпотужні лазери дадуть змогу генерувати енергію "вічно". Основною темою досліджень стане лазерний термоядерний синтез. У разі успіху лазерна термоядерна енергія обіцяє безпечно генерувати практично необмежену, стійку, безвуглецеву енергію.