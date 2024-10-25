Новый рудник обеспечит аккумуляторами 370 000 электромобилей в год: где он находится

Ожидается, что огромная литий-борная шахта Rhyolite Ridge принесет около 22 340 тонн карбоната лития за первые три года работы.

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В США компания Ioneer получила от Бюро землепользования федеральное разрешение на разработку литий-борного месторождения Rhyolite Ridge в штате Невада, что позволит увеличить производство лития для аккумуляторов на территории страны. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

По данным издания, строительство огромной литий-борной шахты планируют начать в 2025 году, а первую добычу — в 2028 году. В течение первых трех лет компания планирует добыть в среднем 22 340 тонн карбоната лития. Общий срок эксплуатации рудника составит 26 лет.

Ожидается, что проект Rhyolite Ridge позволит ежегодно поставлять батареи для более чем 370 000 электромобилей американского производства и перерабатывать важнейшие материалы для батарей на территории США.

"Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что в мире мало месторождений, которые оказали бы такое же влияние, как Rhyolite Ridge Сегодняшнее одобрение федерального разрешения Ioneer — это кульминация бесчисленных часов работы и свидетельство преданности нашей замечательной команды делу разработки и строительства одного из самых устойчивых горнодобывающих проектов в стране", — заявил исполнительный директор Ioneer Джеймс Калауэй.

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Как отмечают в издании, проект реализуют в округе Эсмеральда, примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Дайр. По состоянию на апрель 2020 года минеральные запасы литий-борного проекта Rhyolite Ridge оценивались в 60,2 млн тонн: 1 797 на миллион частей лития и 15 418 на миллион частей бора.

Напомним, исследователи также большие запасы лития в американском штате Арканзас. Как оказалось, в рассолах формации Смаковер на юге Арканзаса может содержаться от 5,1 до 19 миллионов тонн лития.

Кроме того, исследователи из Австралии разработали инновационный подход, получивший название "свободная нанофильтрация с использованием ЭДТА" (EALNF), который позволяет напрямую добывать литий из "экстремальных" источников, таких как горные пустыни.