Новий рудник забезпечить акумуляторами 370 000 електромобілів на рік: де він розташований

Очікується, що величезна літій-борна шахта Rhyolite Ridge принесе близько 22 340 тонн карбонату літію за перші три роки роботи.

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У США компанія Ioneer отримала від Бюро землекористування федеральний дозвіл на розробку літій-борного родовища Rhyolite Ridge у штаті Невада, що дасть змогу збільшити виробництво літію для акумуляторів на території країни. Про це пише портал Interesting Engineering.

За даними видання, будівництво величезної літій-борної шахти планують розпочати у 2025 році, а перший видобуток — у 2028 році. Протягом перших трьох років компанія планує видобути в середньому 22 340 тонн карбонату літію. Загальний термін експлуатації рудника становитиме 26 років.

Очікується, що проєкт Rhyolite Ridge дасть змогу щорічно постачати батареї для більш ніж 370 000 електромобілів американського виробництва і переробляти найважливіші матеріали для батарей на території США.

"Я можу з абсолютною впевненістю сказати, що у світі мало родовищ, які мали б такий самий вплив, як Rhyolite Ridge. Сьогоднішнє схвалення федерального дозволу Ioneer — це кульмінація незліченних годин роботи та свідоцтво відданості нашої чудової команди справі розроблення й будівництва одного з найстійкіших гірничодобувних проєктів у країні", — заявив виконавчий директор Ioneer Джеймс Калауей.

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Як зазначають у виданні, проєкт реалізують в окрузі Есмеральда, приблизно за 20 кілометрів на північний схід від міста Дайр. Станом на квітень 2020 року мінеральні запаси літій-борного проєкту Rhyolite Ridge оцінювали в 60,2 млн тонн: 1 797 на мільйон частин літію і 15 418 на мільйон частин бору.

Нагадаємо, дослідники також великі запаси літію в американському штаті Арканзас. Як виявилося, у розсолах формації Смаковер на півдні Арканзасу може міститися від 5,1 до 19 мільйонів тонн літію.

Крім того, дослідники з Австралії розробили інноваційний підхід, який дістав назву "вільна нанофільтрація з використанням ЕДТА" (EALNF), що дає змогу безпосередньо видобувати літій з "екстремальних" джерел, таких як гірські пустелі.