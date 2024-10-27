У смартфонов iPhone и Samsung появился серьезный конкурент: что это за телефон

Недавняя утечка показала дизайн чипа для нового смартфона от компании Google — Pixel 10. Будет работать на уровне Apple A18 и Snapdragon 8 Elite.

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Google оснащает свои смартфоны чипами Tensor. Скоро компания выпустит новый процессор Tensor G5, который сможет соперничать с чипсетами Apple и Samsung в плане производительности, пишет tomsguide.com.

Tensor G5 получит то же основное ядро ​​Cortex-X4, что и Tensor G4, его маленький кластер будет иметь два ядра Cortex-A520. Сам процессор изготовят по 3-нм техпроцессу, что сделает смартфон еще более быстрым и производительным. Это поставит его на уровень Apple A18 и Snapdragon 8 Elite.

Google также собирается отойти от графического процессора Arm Mail, используемого в предыдущих версиях чипов. Вместо этого Tensor G5 оснастят GPU от Imagination Technologies, DXT-48-1536, работающим на уровне 1,1 ГГц. Хотя информация о способностях нового графического процессора ограничена, известно, что он поддерживает Raytracing (это функция, которую поддерживают все игровые телефоны, — ред.). Tensor G5 также поддерживает визуализацию GPU, которая позволит использовать ускоренную графику.

Есть некоторые улучшения в TPU, что должно означать улучшенную производительность ИИ. Согласно данным компании-разработчика, значение Tensor G5S (триллионы операций в секунду) говорит о том, что новый TPU примерно на 14% быстрее, чем в предыдущей модели. TPU также содержит несколько новых функций для разработчиков Google, в том числе небольшие встроенные ядра RISC-V и поддержку обучения на устройстве аналогично iPhone. Новый чип больше, чем Apple A18 Pro, который имеет размер матрицы 105 мм^5, в то время как Тензор G5 имеет показатель 121 мм^2.

СМИ пишет, что у Pixel 10 есть все шансы, чтобы называться одним из лучших телефонов на ОС Android.

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