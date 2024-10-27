У смартфонів iPhone і Samsung з'явився серйозний конкурент: що це за телефон

Нещодавній витік показав дизайн чипа для нового смартфона від компанії Google — Pixel 10. Працюватиме на рівні Apple A18 і Snapdragon 8 Elite.

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Google оснащує свої смартфони чипами Tensor. Скоро компанія випустить новий процесор Tensor G5, який зможе змагатися з чіпсетами Apple і Samsung у плані продуктивності, пише tomsguide.com.

Tensor G5 отримає те саме основне ядро Cortex-X4, що й Tensor G4, його маленький кластер матиме два ядра Cortex-A520. Сам процесор виготовлять за 3-нм техпроцесом, що зробить смартфон ще швидшим і продуктивнішим. Це поставить його на рівень Apple A18 і Snapdragon 8 Elite.

Google також збирається відійти від графічного процесора Arm Mail, використовуваного в попередніх версіях чіпів. Замість цього Tensor G5 оснастять GPU від Imagination Technologies, DXT-48-1536, що працює на рівні 1,1 ГГц. Хоча інформація про здібності нового графічного процесора обмежена, відомо, що він підтримує Raytracing (це функція, яку підтримують усі ігрові телефони, — ред.). Tensor G5 також підтримує візуалізацію GPU, яка дозволить використовувати прискорену графіку.

Є деякі поліпшення в TPU, що має означати поліпшену продуктивність ШІ. Згідно з даними компанії-розробника, значення Tensor G5S (трильйони операцій на секунду) свідчить про те, що новий TPU приблизно на 14% швидший, ніж у попередній моделі. TPU також містить кілька нових функцій для розробників Google, зокрема невеликі вбудовані ядра RISC-V і підтримку навчання на пристрої аналогічно iPhone. Новий чіп більший, ніж Apple A18 Pro, який має розмір матриці 105 мм^5, тоді як Тензор G5 має показник 121 мм^2.

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