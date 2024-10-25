Лучшие складные смартфоны 2024 года: какие "раскладушки" пользуются успехом (видео)

Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold попал в рейтинг благодаря яркому экрану, Galaxy Z Flip 6 — камерам, а Motorola Razr Plus 2024 благодаря стильному дизайну.

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Среди актуальных складных телефонов 2024 года — модели от Motorola, OnePlus, Samsung. Все гаджеты предлагают в целом отличный пользовательский опыт. Подборку лучших "раскладушек" создал ресурс Tom’s Guide.

OnePlus Open

OnePlus Open

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 7,8 дюйма (2440 x 2268)

Размер дополнительного экрана: 6,3 дюйма (2484 x 1116)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память/память: 16 ГБ/512 ГБ

OnePlus постарался вложить в это устройство все, что мог, включая несколько впечатляющих камер. Если вы хотите пойти еще дальше, то можете взять OnePlus Open Apex Edition.

По сравнению с базовой моделью, Apex Edition увеличивает объем хранилища и добавляет довольно крутые функции вырезания AI, чтобы делать наклейки из любой сделанной вами фотографии. Он также имеет VIP-режим, который позволяет вам отключить камеру и микрофон для немного большей конфиденциальности.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung, вероятно, самый известный производитель телефонов, когда дело касается складных телефонов, и он знает, что делает.

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 7,6 дюйма (2160 x 1856)

Размер дополнительного экрана: 6,3 дюйма (2376 x 968)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память/память: 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Samsung Galaxy Z Fold 6

Это не более очевидно, чем в случае с Galaxy Z Fold 6, который является разработкой и улучшением предыдущего Galaxy Z Fold 5 и является нашим самым многофункциональным складным телефоном. Также он предлагает более яркие визуальные эффекты и возможность имитировать 2-кратный зум. В сравнении Galaxy Z Flip 6 и Motorola Razr Plus, он легко вырвался вперед.

Motorola Razr 2024

Motorola, возможно, не является доминирующей силой, какой она была в прошлом, но она все еще может создать отличный телефон по хорошей цене.

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Размер дополнительного экрана: 3,6 дюйма (1066 x 1056)

Процессор: MediaTek Dimensity 7300X

Оперативная память/память: 8 ГБ/256 ГБ

Motorola Razr 2024

Это очевидно в Motorola Razr 2024, который обновлен во всех нужных областях по сравнению с предыдущим Razr и легко является нашим лучшим по соотношению цена/качество телефоном. Больший экран предлагает гораздо больше функциональности, чем раньше, а также является более ярким.

Google Pixel 9 Pro Fold

Во время теста телефон, проработал 11 часов и 36 минут, что более чем достаточно, чтобы смотреть или играть, во что угодно.

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 8 дюймов (2076 x 2152)

Размер дополнительного экрана: 6,3 дюйма (1080 x 2424)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память/память: 16 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Google Pixel 9 Pro Fold

Складные технологии Google в смартфонах сделали огромный скачок в качестве с Pixel 9 Pro Fold после Pixel Fold. И это несмотря на новые неуклюжие соглашения Google по наименованию. В Pixel 9 Pro Fold есть много того, что можно любить, особенно гораздо больший и яркий 8-дюймовый основной дисплей, который является главной причиной, по которой ему удалось зацепить место в этом списке.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung появляется в рекомендациях экспертов во второй раз, на этот раз с Galaxy Z Flip 6.

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,7 дюйма (2640 x 1080)

Размер дополнительного экрана: 3,4 дюйма (720 x 748)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память/Память: 12 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Samsung Galaxy Z Flip 6

В этом маленьком устройстве есть много того, что можно полюбить, во-первых, его размер. Z Flip 6 выглядит как любой другой телефон, но он складывается горизонтально посередине, делая его крошечным в сложенном виде. Это само по себе может сделать его верным выбором для вас, но есть еще кое-что, что может порадовать.

Motorola Razr Plus 2024

Как и другие раскладные телефоны, Razr Plus складывается в компактный маленький квадрат, но то, что его выделяет, это внешний экран, который намного больше, чем у других устройств.

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Размер дополнительного экрана: 4 дюйма (1272 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8s Gen 3

Оперативная память/память: 12 ГБ/256 ГБ

Motorola Razr Plus 2024

Он не только больше, но и предлагает гораздо больше функций, поскольку можно запускать на нем любое приложение, которое вам нравится, а не простые виджеты, как в серии Galaxy Z Flip. Плюс можно настроить экран, чтобы имитировать режим ожидания iPhone с различными изображениями и фонами, когда Razr установлен в положение палатки.

Nubia Flip 5G

Nubia Flip 5G — это немного неожиданная модель от менее известной компании, но она легко может считаться самым дешевым складным телефоном, который модно уже сейчас купить за ошеломляющие $499. Это отличное стартовое устройство для тех, кто не хочет тратить сотни.

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,9 дюйма (2790 x 1188)

Размер дополнительного экрана: 1,4 дюйма (466 x 466)

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1

Оперативная память/память: 8 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ

Nubia Flip 5G

Время работы батареи показалось нам так себе в нашем повседневном использовании, но, по крайней мере, Nubia Flip 5G предлагает бодрую зарядку на 33 Вт, которая может быстро пополнить заряд батареи телефона.

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