Найкращі складні смартфони 2024 року: які "розкладачки" користуються успіхом (відео)

Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold потрапив до рейтингу завдяки яскравому екрану, Galaxy Z Flip 6 — камерам, а Motorola Razr Plus 2024 завдяки стильному дизайну.

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Серед актуальних складних телефонів 2024 року — моделі від Motorola, OnePlus, Samsung. Усі гаджети пропонують загалом чудовий користувацький досвід. Добірку найкращих "розкладачок" створив ресурс Tom's Guide.

OnePlus Open

OnePlus Open

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 7,8 дюйма (2440 x 2268)

Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (2484 x 1116)

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/512 ГБ

OnePlus постарався вкласти в цей пристрій все, що міг, включно з кількома приголомшливими камерами. Якщо ви хочете піти ще далі, то можете взяти OnePlus Open Apex Edition.

Порівняно з базовою моделлю, Apex Edition збільшує об'єм сховища і додає досить круті функції вирізання AI, щоб робити наліпки з будь-якої зробленої вами фотографії. Він також має VIP-режим, який дає змогу вам вимкнути камеру і мікрофон для трохи більшої конфіденційності.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung, ймовірно, найвідоміший виробник телефонів, коли справа стосується складних телефонів, він знає, що робить.

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 7,6 дюйма (2160 x 1856)

Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (2376 x 968)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Samsung Galaxy Z Fold 6

Це не більш очевидно, ніж у випадку з Galaxy Z Fold 6, який є розробкою та покращенням попереднього Galaxy Z Fold 5 і є нашим найбільш багатофункціональним складним телефоном. Також він пропонує більш яскраві візуальні ефекти та можливість імітувати 2-кратний зум. У порівнянні Galaxy Z Flip 6 і Motorola Razr Plus, він легко вирвався вперед.

Motorola Razr 2024

Motorola, можливо, не є силою, якою вона була в минулому, але вона все ще може створити чудовий телефон за хорошою ціною.

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Розмір додаткового екрана: 3,6 дюйма (1066 x 1056)

Процесор: MediaTek Dimensity 7300X

Оперативна пам'ять/пам'ять: 8 ГБ/256 ГБ

Motorola Razr 2024

Це очевидно в Motorola Razr 2024, який оновлений у всіх потрібних областях порівняно з попереднім Razr і легко є найкращим за співвідношенням ціна/якість телефоном. Більший екран пропонує набагато більше функціональності, ніж раніше, а також є яскравішим.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Під час тесту телефон пропрацював 11 годин і 36 хвилин, що більш ніж достатньо, щоб дивитися або грати у що завгодно.

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 8 дюймів (2076 x 2152)

Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (1080 x 2424)

Процесор: Tensor G4

Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Складні технології Google у смартфонах зробили величезний стрибок у якості з Pixel 9 Pro Fold після Pixel Fold. І це попри нові незграбні угоди Google щодо найменування. У Pixel 9 Pro Fold є багато того, що можна любити, особливо набагато більший і яскравіший 8-дюймовий основний дисплей, що є головною причиною, через яку йому вдалося зачепити місце в цьому списку.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung з'являється в рекомендаціях експертів вдруге, цього разу з Galaxy Z Flip 6.

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,7 дюйма (2640 x 1080)

Розмір додаткового екрана: 3,4 дюйма (720 x 748)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять/Пам'ять: 12 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Samsung Galaxy Z Flip 6

У цьому маленькому пристрої є багато того, що можна полюбити, по-перше, його розмір. Z Flip 6 на вигляд як будь-який інший телефон, але він складається горизонтально посередині, роблячи його крихітним у складеному вигляді. Це саме по собі може зробити його вірним вибором для вас, але є ще дещо, що може порадувати.

Motorola Razr Plus 2024

Як і інші розкладні телефони, Razr Plus складається в компактний маленький квадрат, але те, що його виділяє, це зовнішній екран, який набагато більший, ніж в інших пристроїв.

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Розмір додаткового екрана: 4 дюйми (1272 x 1080)

Процесор: Snapdragon 8s Gen 3

Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ

Motorola Razr Plus 2024

Він не тільки більший, а й пропонує набагато більше функцій, оскільки можна запускати на ньому будь-який застосунок, який вам подобається, а не прості віджети, як у серії Galaxy Z Flip. Плюс можна налаштувати екран, щоб імітувати режим очікування iPhone з різними зображеннями і фонами, коли Razr встановлений у положення намету.

Nubia Flip 5G

Nubia Flip 5G — це трохи несподівана модель від менш відомої компанії, але вона легко може вважатися найдешевшим складним телефоном, який модно вже зараз купити за приголомшливі $499. Це чудовий стартовий пристрій для тих, хто не хоче витрачати зайві гроші.

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2790 x 1188)

Розмір додаткового екрана: 1,4 дюйма (466 x 466)

Процесор: Snapdragon 7 Gen 1

Оперативна пам'ять/пам'ять: 8 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ

Nubia Flip 5G

Час роботи батареї здався нам так собі в нашому повсякденному використанні, але принаймні Nubia Flip 5G пропонує бадьору зарядку на 33 Вт, яка може швидко поповнити заряд батареї телефону.

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