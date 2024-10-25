Найкращі складні смартфони 2024 року: які "розкладачки" користуються успіхом (відео)
Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold потрапив до рейтингу завдяки яскравому екрану, Galaxy Z Flip 6 — камерам, а Motorola Razr Plus 2024 завдяки стильному дизайну.
Серед актуальних складних телефонів 2024 року — моделі від Motorola, OnePlus, Samsung. Усі гаджети пропонують загалом чудовий користувацький досвід. Добірку найкращих "розкладачок" створив ресурс Tom's Guide.
OnePlus Open
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 7,8 дюйма (2440 x 2268)
- Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (2484 x 1116)
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 2
- Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/512 ГБ
OnePlus постарався вкласти в цей пристрій все, що міг, включно з кількома приголомшливими камерами. Якщо ви хочете піти ще далі, то можете взяти OnePlus Open Apex Edition.
Порівняно з базовою моделлю, Apex Edition збільшує об'єм сховища і додає досить круті функції вирізання AI, щоб робити наліпки з будь-якої зробленої вами фотографії. Він також має VIP-режим, який дає змогу вам вимкнути камеру і мікрофон для трохи більшої конфіденційності.
Samsung Galaxy Z Fold 6
Samsung, ймовірно, найвідоміший виробник телефонів, коли справа стосується складних телефонів, він знає, що робить.
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 7,6 дюйма (2160 x 1856)
- Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (2376 x 968)
- Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління
- Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
Це не більш очевидно, ніж у випадку з Galaxy Z Fold 6, який є розробкою та покращенням попереднього Galaxy Z Fold 5 і є нашим найбільш багатофункціональним складним телефоном. Також він пропонує більш яскраві візуальні ефекти та можливість імітувати 2-кратний зум. У порівнянні Galaxy Z Flip 6 і Motorola Razr Plus, він легко вирвався вперед.
Motorola Razr 2024
Motorola, можливо, не є силою, якою вона була в минулому, але вона все ще може створити чудовий телефон за хорошою ціною.
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)
- Розмір додаткового екрана: 3,6 дюйма (1066 x 1056)
- Процесор: MediaTek Dimensity 7300X
- Оперативна пам'ять/пам'ять: 8 ГБ/256 ГБ
Це очевидно в Motorola Razr 2024, який оновлений у всіх потрібних областях порівняно з попереднім Razr і легко є найкращим за співвідношенням ціна/якість телефоном. Більший екран пропонує набагато більше функціональності, ніж раніше, а також є яскравішим.
Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro
Під час тесту телефон пропрацював 11 годин і 36 хвилин, що більш ніж достатньо, щоб дивитися або грати у що завгодно.
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 8 дюймів (2076 x 2152)
- Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (1080 x 2424)
- Процесор: Tensor G4
- Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ
Складні технології Google у смартфонах зробили величезний стрибок у якості з Pixel 9 Pro Fold після Pixel Fold. І це попри нові незграбні угоди Google щодо найменування. У Pixel 9 Pro Fold є багато того, що можна любити, особливо набагато більший і яскравіший 8-дюймовий основний дисплей, що є головною причиною, через яку йому вдалося зачепити місце в цьому списку.
Samsung Galaxy Z Flip 6
Samsung з'являється в рекомендаціях експертів вдруге, цього разу з Galaxy Z Flip 6.
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 6,7 дюйма (2640 x 1080)
- Розмір додаткового екрана: 3,4 дюйма (720 x 748)
- Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління
- Оперативна пам'ять/Пам'ять: 12 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ
У цьому маленькому пристрої є багато того, що можна полюбити, по-перше, його розмір. Z Flip 6 на вигляд як будь-який інший телефон, але він складається горизонтально посередині, роблячи його крихітним у складеному вигляді. Це саме по собі може зробити його вірним вибором для вас, але є ще дещо, що може порадувати.
Motorola Razr Plus 2024
Як і інші розкладні телефони, Razr Plus складається в компактний маленький квадрат, але те, що його виділяє, це зовнішній екран, який набагато більший, ніж в інших пристроїв.
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)
- Розмір додаткового екрана: 4 дюйми (1272 x 1080)
- Процесор: Snapdragon 8s Gen 3
- Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ
Він не тільки більший, а й пропонує набагато більше функцій, оскільки можна запускати на ньому будь-який застосунок, який вам подобається, а не прості віджети, як у серії Galaxy Z Flip. Плюс можна налаштувати екран, щоб імітувати режим очікування iPhone з різними зображеннями і фонами, коли Razr встановлений у положення намету.
Nubia Flip 5G
Nubia Flip 5G — це трохи несподівана модель від менш відомої компанії, але вона легко може вважатися найдешевшим складним телефоном, який модно вже зараз купити за приголомшливі $499. Це чудовий стартовий пристрій для тих, хто не хоче витрачати зайві гроші.
Технічні характеристики:
- Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2790 x 1188)
- Розмір додаткового екрана: 1,4 дюйма (466 x 466)
- Процесор: Snapdragon 7 Gen 1
- Оперативна пам'ять/пам'ять: 8 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ
Час роботи батареї здався нам так собі в нашому повсякденному використанні, але принаймні Nubia Flip 5G пропонує бадьору зарядку на 33 Вт, яка може швидко поповнити заряд батареї телефону.
Раніше ми писали про те, що смартфон Honor Magic 7 Pro отримав незвичайну функцію. Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що серед оновлень буде біометрична функція, яка зустрічається в найбільш просунутих флагманських телефонах.