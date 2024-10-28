Первый в мире чип для обнаружения ядерного излучения поставят в смартфоны и дроны: зачем

Процессор может работать на чрезвычайно низкой мощности — один милливатт — и может обнаруживать энергию от 50 килоэлектронвольт до 2 мегаэлектронвольт.

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Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о массовом производстве первого в мире чипа, который может обнаруживать рентгеновское и гамма-излучение. Об этом пишет interestingengineering.com.

CNNC заявила, что ее чип может измерять мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне от 100 нанозивертов в час до 10 миллизивертов в час. Корпорация также утверждает, что его можно использовать для широкого круга приложений, начиная от мониторинга доз радиации во всех типах установок, таких как рабочие места, связанные с ядерной промышленностью, такие как реакторы, оружейные заводы и т. д.

Одной из важных особенностей чипа является то, что он довольно мал по размеру — 15 мм на 15 мм на 3 мм. Это не мешает его производительности или возможностям, и CNNC утверждает, что его можно сравнить со счетчиком Гейгера-Мюллера по эффективности. Небольшой размер позволит размещать устройство внутри смартфонов или даже прикреплять к беспилотным летательным аппаратам или наземным дронам. Затем телефоны или дроны можно будет использовать в качестве интеллектуальных устройств для измерения радиации в разных местах.

Чип может работать на чрезвычайно низкой мощности — один милливатт — и может обнаруживать энергию от 50 килоэлектронвольт до 2 мегаэлектронвольт.

CNNC также заявляет, что вся разработка чипа — от проектирования до тестирования, а теперь и массового производства — была выполнена на ее заводах собственной командой инженеров. Это также является важным событием, поскольку США ввели санкции против компаний, поставляющих полупроводники и чипы искусственного интеллекта (ИИ) Китаю и китайским фирмам.

Ранее в этом году аналитики предсказывали, что Китай сможет обогнать США в таких важных секторах, как полупроводники, электромобили, квантовые вычисления, ядерная энергетика и материаловедение.

Мы сообщали, что создан чип, способный конкурировать с флагманом Apple. Snapdragon 8 Elite — 6,8-дюймовое эталонное устройство работает на стандартной конфигурации Snapdragon 8 Elite с процессором, максимальная частота которого составляет 4,32 ГГц. Устройство также было оснащено 24 ГБ оперативной памяти.

Также писали, что Китай все равно получает передовые чипы, найдя простую лазейку. В одном из продуктов Huawei был найден чип от тайваньского производителя микросхем TSMC, предположительно закупленный через подставную компанию.