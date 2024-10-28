Перший у світі чип для виявлення ядерного випромінювання поставлять у смартфони та дрони: навіщо

Процесор може працювати на надзвичайно низькій потужності — один міліват — і може виявляти енергію від 50 кілоелектронвольт до 2 мегаелектронвольт.

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Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) оголосила про масове виробництво першого у світі чипа, який може виявляти рентгенівське і гамма-випромінювання. Про це пише interestingengineering.com.

CNNC заявила, що її чип може вимірювати потужність дози рентгенівського і гамма-випромінювання в діапазоні від 100 нанозівертів на годину до 10 мілізівертів на годину. Корпорація також стверджує, що його можна використовувати для широкого кола застосувань, починаючи від моніторингу доз радіації у всіх типах установок, таких як робочі місця, пов'язані з ядерною промисловістю, такі як реактори, збройові заводи тощо.

Однією з важливих особливостей чипа є те, що він досить малий за розміром — 15 мм на 15 мм на 3 мм. Це не заважає його продуктивності або можливостям, і CNNC стверджує, що його можна порівняти з лічильником Гейгера-Мюллера за ефективністю. Невеликий розмір дасть змогу розміщувати пристрій усередині смартфонів або навіть прикріплювати до безпілотних літальних апаратів чи наземних дронів. Потім телефони або дрони можна буде використовувати як інтелектуальні пристрої для вимірювання радіації в різних місцях.

Чип може працювати на надзвичайно низькій потужності — один міліват — і може виявляти енергію від 50 кілоелектронвольт до 2 мегаелектронвольт.

CNNC також заявляє, що вся розробка чипа — від проєктування до тестування, а тепер і масового виробництва — була виконана на її заводах власною командою інженерів. Це також є важливою подією, оскільки США запровадили санкції проти компаній, що постачають напівпровідники та чипи штучного інтелекту (ШІ) Китаю і китайським фірмам.

Раніше цього року аналітики передбачали, що Китай зможе обігнати США в таких важливих секторах, як напівпровідники, електромобілі, квантові обчислення, ядерна енергетика і матеріалознавство.

Ми повідомляли, що створено чип, здатний конкурувати з флагманом Apple. Snapdragon 8 Elite — 6,8-дюймовий еталонний пристрій працює на стандартній конфігурації Snapdragon 8 Elite з процесором, максимальна частота якого становить 4,32 ГГц. Пристрій також був оснащений 24 ГБ оперативної пам'яті.

Також писали, що Китай все одно отримує передові чипи, знайшовши просту лазівку. В одному з продуктів Huawei було знайдено чип від тайванського виробника мікросхем TSMC, імовірно, закуплений через підставну компанію.