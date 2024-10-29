США инвестируют $800 млн, чтобы "атаковать" Китай: при чем тут солнечная энергия

В стране построят огромный завод по производству солнечных батарей, чтобы вытеснить китайских производителей с рынка.

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Компания DYCM Power намерена построить завод по производству солнечных панелей в США стоимостью 800 млн долларов. Эта инициатива является прямым ответом Китаю, который наращивает мощности в сфере добычи чистой энергии посредством фотоэлементов, пишет ecoticias.com.

Завод DYCM Power будет использовать технологию туннельного оксидного пассивированного контакта (TOPCon) для создания солнечных элементов, а также для их сборки в модули, предлагая повышенную эффективность наряду с развитой выработкой энергии. Компания начнет поставлять свою продукцию в 2026 году. Она уже заключила соглашения с ведущими американскими производителями поликремния и стекла.

Партнерство DYCM Power и ECM Greentech Engineering является важным аспектом данного проекта. ECM Greentech Engineering предоставит передовые инструменты вместе с комплексными решениями для производства солнечных батарей, гарантируя, что завод будет выпускать фотоэлементы по передовым технологиям, что определит их высокое качество и эффективность.

Используя прогрессивные технологии, а также устанавливая тактическое сотрудничество, такие компании, как DYCM Power стремятся сделать США лидером в производстве солнечной энергии, одновременно повышая энергетическую безопасность страны. Дело в том, что рынок фотоэлементов, не только глобальный, но и американский, наводнен китайскими солнечными панелями, и в Штатах решили потеснить производителей из КНР, предложив клиентам собственные продукты.

Ранее мы писали о том, что созданы солнечные панели "чернее ночи", которые не боятся снега. Компания LONGi предлагает фотоэлемент Hi-MO X6 All-Black для вертикальной установки в районах, где много снега.

Также сообщали, что Китай впервые отправит солнечные панели в море. Ожидается, что морская солнечная установка будет выдерживать 10-метровые волны и дополнит существующие ветряные станции в будущем.