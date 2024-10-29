США інвестують $800 млн, щоб "атакувати" Китай: до чого тут сонячна енергія

У країні побудують величезний завод із виробництва сонячних батарей, щоб витіснити китайських виробників із ринку.

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Компанія DYCM Power має намір побудувати завод з виробництва сонячних панелей у США вартістю 800 млн доларів. Ця ініціатива є прямою відповіддю Китаю, який нарощує потужності у сфері видобутку чистої енергії за допомогою фотоелементів, пише ecoticias.com.

Завод DYCM Power використовуватиме технологію тунельного оксидного пасивуваного контакту (TOPCon) для створення сонячних елементів, а також для їхнього складання в модулі, пропонуючи підвищену ефективність поряд із розвиненим виробленням енергії. Компанія почне поставляти свою продукцію 2026 року. Вона вже уклала угоди з провідними американськими виробниками полікремнію і скла.

Партнерство DYCM Power та ECM Greentech Engineering є важливим аспектом цього проєкту. ECM Greentech Engineering надасть передові інструменти разом із комплексними рішеннями для виробництва сонячних батарей, гарантуючи, що завод випускатиме фотоелементи за передовими технологіями, що визначить їхню високу якість та ефективність.

Використовуючи прогресивні технології, а також встановлюючи тактичне співробітництво, такі компанії, як DYCM Power прагнуть зробити США лідером у виробництві сонячної енергії, одночасно підвищуючи енергетичну безпеку країни. Річ у тім, що ринок фотоелементів, не тільки глобальний, а й американський, затоплений китайськими сонячними панелями, і в Штатах вирішили потіснити виробників з КНР, запропонувавши клієнтам власні продукти.

Раніше ми писали про те, що створено сонячні панелі "чорніше ночі", які не бояться снігу. Компанія LONGi пропонує фотоелемент Hi-MO X6 All-Black для вертикального встановлення в районах, де багато снігу.

Також повідомляли, що Китай вперше відправить сонячні панелі в море. Очікується, що морська сонячна установка витримуватиме 10-метрові хвилі та доповнить наявні вітряні станції в майбутньому.