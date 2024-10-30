Северная Корея "делает успехи" в освоении ИИ: какие могут быть военные последствия

КНДР может использовать искусственный интеллект в кибератаках, разведке, а также применять автономное оружие, в частности "умные" дроны.

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) делает успехи в интеграции искусственного интеллекта в свои военные операции, что вызывает беспокойство среди аналитиков в сфере обороны и мирового сообщества. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Как отмечают авторы статьи, использование автономного оружия с ИИ тянет за собой ряд этических и управленческих проблем. Есть опасения, что ИИ может принимать быстрые, неконтролируемые решения, которые будут обострять конфликты, особенно в среде с небольшим количеством правил. Соответственно эксперты опасаются злоупотребления подобными системами со стороны Северной Кореи.

По данным издания, Северная Корея, возможно, работает над интеграцией в свою армию беспилотников и роев дронов. Эти системы могут вести разведку, наблюдение и атаковать противника с минимальным вмешательством человека. В свою очередь ИИ может повысить эффективность подобного оружия.

Также сообщается, что Северная Корея уже давно является ключевым игроком в кибервойне и Ким Чен Ын рассматривает ИИ как инструмент для усиления своих киберопераций. КНДР уже осуществляла высокоэффективные кибератаки, используя ИИ для автоматизации атак и быстрого использования уязвимостей сетей.

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В статье говорится, что ИИ играет существенную роль в усилении кибервозможностей Пхеньяна. Быстрое принятие решений, адаптация в реальном времени и сетевое сканирование усложняют противодействие северокорейским кибератакам. Таким образом ИИ может стать одним из ключевых асимметричных видов оружия Северной Кореи, что позволит ей нарушать работу противников при относительно небольших затратах.

Кроме того, КНДР всегда уделяла много внимания наблюдению, а ИИ может расширить ее разведывательные возможности. К примеру, Пхеньян может внедрить технологии на основе ИИ, такие как спутниковые системы, БПЛА и алгоритмы, которые предсказывают передвижения противника. Страна также может улучшить сбор данных о диссидентах, других государствах и иностранных дипломатических миссиях.

Поводя итоги, авторы статьи отметили, что из-за развития ИИ в Северной Корее баланс сил в Восточной Азии может измениться. ИИ может заставить Южную Корею, Японию и США пересмотреть свои военные доктрины, что усилит региональную напряженность и, возможно, спровоцирует гонку вооружений с использованием ИИ.

Напомним, по данным CNN, небольшая группа северокорейских военных уже находится в Украине. Официальные лица ожидают, что это количество будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.

В свою очередь разведка Южной Кореи сообщила, что военным, направленным из Северной Кореи в РФ, в основном около 20 лет, а некоторые из них — подростки, однако их боевую мощь нельзя недооценивать.