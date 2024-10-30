Північна Корея "робить успіхи" в освоєнні ШІ: які можуть бути військові наслідки

КНДР може використовувати штучний інтелект у кібератаках, розвідці, а також застосовувати автономну зброю, зокрема "розумні" дрони.

Related video

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) робить успіхи в інтеграції штучного інтелекту у свої військові операції, що викликає занепокоєння серед аналітиків у сфері оборони та світової спільноти. Про це пише портал Interesting Engineering.

Як зазначають автори статті, використання автономної зброї з ШІ тягне за собою низку етичних та управлінських проблем. Є побоювання, що ШІ може ухвалювати швидкі, неконтрольовані рішення, які загострюватимуть конфлікти, особливо в середовищі з невеликою кількістю правил. Відповідно, експерти побоюються зловживання такими системами з боку Північної Кореї.

За даними видання, Північна Корея, можливо, працює над інтеграцією у свою армію безпілотників і роїв дронів. Ці системи можуть вести розвідку, спостереження і атакувати противника з мінімальним втручанням людини. Зі свого боку ШІ може підвищити ефективність такої зброї.

Також повідомляється, що Північна Корея вже давно є ключовим гравцем у кібервійні і Кім Чен Ин розглядає ШІ як інструмент для посилення своїх кібероперацій. КНДР вже здійснювала високоефективні кібератаки, використовуючи ШІ для автоматизації атак і швидкого використання вразливостей мереж.

Важливо

Джо Байден і Третя світова війна. Чому корейські війська в Україні — це провал дипломатії США

У статті йдеться про те, що ШІ відіграє суттєву роль у посиленні кіберможливостей Пхеньяна. Швидке ухвалення рішень, адаптація в реальному часі та мережеве сканування ускладнюють протидію північнокорейським кібератакам. Отже, ШІ може стати одним із ключових асиметричних видів зброї Північної Кореї, що дасть їй змогу порушувати роботу супротивників за відносно невеликих витрат.

Крім того, КНДР завжди приділяла багато уваги спостереженню, а ШІ може розширити її розвідувальні можливості. Наприклад, Пхеньян може впровадити технології на основі ШІ, як-от супутникові системи, БПЛА та алгоритми, які передбачають пересування противника. Країна також може поліпшити збір даних про дисидентів, інші держави та іноземні дипломатичні місії.

Підбиваючи підсумки, автори статті зазначили, що через розвиток ШІ в Північній Кореї баланс сил у Східній Азії може змінитися. ШІ може змусити Південну Корею, Японію і США переглянути свої військові доктрини, що посилить регіональну напруженість і, можливо, спровокує перегони озброєнь із використанням ШІ.

Нагадаємо, за даними CNN, невелика група північнокорейських військових уже перебуває в Україні. Офіційні особи очікують, що ця кількість зростатиме в міру того, як військові КНДР завершуватимуть підготовку на сході Росії і просуватимуться до лінії фронту.

Водночас розвідка Південної Кореї повідомила, що військовим, направленим із Північної Кореї до РФ, здебільшого близько 20 років, а дехто з них — підлітки, проте їхню бойову міць не можна недооцінювати.