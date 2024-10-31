Топ-5 бюджетных аккумуляторов для дома: что выгодно купить на зиму в Украине (видео)

Среди аккумуляторов для дома, которые помогут легко пользоваться электричеством когда оно нужно, несмотря на веерные отключения или блекауты, есть недорогие варианты на любой вкус.

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Фокус создал подборку недорогих аккумуляторов, актуальных осенью 2024 года и зимой 2025-го, чтобы обеспечить в доме доступ к электричеству.

PowMr LiFePO4 12.8V 100Ah

Литий-железо-фосфатный аккумулятор PowMr LiFePO4 12.8V 100Ah пользуется популярностью поскольку гарантирует более 6000 циклов заряда-разряда. Кроме того, он обеспечивает полную мощность 1280Вт до полной разрядки, при этом не нанося ущерба аккумулятору.

Характеристики:

тип батареи: LiFePO4 (литий-железо-фосфат)

номинальное напряжение: 12.8В — рабочий диапазон напряжения: 10.8 — 14.6В

емкость: 100 А∙г

энергетическая емкость: 1280 Вт∙г

Duracell 12V 7Ah AGM (DR7-12)

Аккумулятор имеет внешнюю универсальную АКБ, которая изготовлена по технологии AGM мультигель. Это означает полностью герметичный внешний источник питания, который не требует технического обслуживания в процессе хранения и эксплуатации.

Характеристики:

напряжение питания в режиме ожидания: 13.7 В – 13.9 В

напряжение в циклическом режиме: 14.6 В – 14.8 В

материал корпуса: пластик

размеры: 151 х 65 х 94 мм

вес: 2.2 кг

ORBUS CG12100 GEL 12V 100 Ah (YT28636)

Устройство идеально подходит для использования внутри помещений, так как оно герметично и не испаряет вредных веществ. От этого АКБ автономная работа котла (насоса), мощностью 100 ватт, составляет 8-10 часов. Заряжается устройство в зависимости от ИБП или инвертора, если ток заряда 10 ампер, то час полного заряда около 10 часов.

Характеристики:

емкость: — при 10-и часовом разряде (10.5 В/элемент, 25 C/77 F):100 Ач — при 5-и часовом разряде (10.2 В/элемент, 25 C/77 F): 78 А*час — при 1 часовом разряде (9.6 В/элемент, 25 C/77 F): 58.2 Ah

саморазряд (25 C): — 3 месяца: остаточная емкость 94% — 6 месяцев: остаточная емкость 88% — 12 месяцев: остаточная емкость 75%

материал корпуса: ABS

вес: 30 кг

CSB GPL12650 12V 65Ah (YT24639)

Это устройство обладает герметичным прочным корпусом, потому срок его службы будет долгим. Можно применять как источник бесперебойного питания, в телекоммуникациях и промоборудовании, в системах резервного освещения.

Характеристики:

емкость, А*ч: 65

напряжение, В: 12

тип АКБ: Гелевый

размеры: 350 х 166 х 174 мм

вес: 21.3 кг

гарантия: 12 месяцев

LogicPower LPM-GL 12V 200Ah (LP4156)

Эта батарея – полностью герметичный источник питания. Она не требует технического обслуживания в процессе хранения и эксплуатации.

Если рассматривать гелевый аккумулятор, его преимущества и недостатки, то можно сделать вывод – АКБ типа GEL значительно превосходит обычные свинцово-кислотные батареи по техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам.

Характеристики:

зарядное напряжение (буферный режим) — 13.5V-13.8V

зарядное напряжение (циклический режим) — 14.7V-15.0V

максимальный ток заряда — 40А

материал корпуса — пластик

размеры — 522х238х221 мм

вес — 57.5 кг

Ранее мы сообщали, что рынок литий-ионных батарей может достичь $400 млрд к 2035 году. Несмотря на то, что в 2022-2023 годах цены на аккумуляторы снизились из-за низких затрат на сырье, сейчас от рынка ожидают рекордных результатов — и дальнейшего снижения стоимости батарей.