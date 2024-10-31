Топ 5 бюджетних акумуляторів для дому: що вигідно купити на зиму в Україні (відео)

Серед акумуляторів для дому, які допоможуть легко користуватися електрикою коли вона потрібна, попри віялові вимкнення чи блекаути, є недорогі варіанти на будь-який смак.

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Фокус створив добірку недорогих акумуляторів, актуальних восени 2024 року і взимку 2025-го, щоб забезпечити в будинку доступ до електрики.

PowMr LiFePO4 12.8V 100Ah

Літій-залізо-фосфатний акумулятор PowMr LiFePO4 12.8V 100Ah користується популярністю оскільки гарантує понад 6000 циклів заряду-розряду. Крім того, він забезпечує повну потужність 1280Вт до повної розрядки, при цьому не завдаючи шкоди акумулятору.

Характеристики:

тип батареї: LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)

номінальна напруга: 12.8В — робочий діапазон напруги: 10.8 — 14.6В

ємність: 100 А∙г

енергетична ємність: 1280 Вт∙г

Duracell 12V 7Ah AGM (DR7-12)

Акумулятор має зовнішню універсальну АКБ, яка виготовлена за технологією AGM мультигель. Це означає повністю герметичне зовнішнє джерело живлення, яке не потребує технічного обслуговування в процесі зберігання та експлуатації.

Характеристики:

напруга живлення в режимі очікування: 13.7 В — 13.9 В

напруга в циклічному режимі: 14.6 В — 14.8 В

матеріал корпусу: пластик

розміри: 151 х 65 х 94 мм

вага: 2.2 кг

ORBUS CG12100 GEL 12V 100 Ah (YT28636)

Пристрій ідеально підходить для використання всередині приміщень, оскільки він герметичний і не випаровує шкідливих речовин. Від цього АКБ автономна робота котла (насоса), потужністю 100 ват, становить 8-10 годин. Заряджається пристрій залежно від ДБЖ або інвертора, якщо струм заряду 10 ампер, то час повного заряду близько 10 годин.

Характеристики:

ємність: — за 10-годинного розряду (10.5 В/елемент, 25 C/77 F): 100 Агод — за 5-годинного розряду (10.2 В/елемент, 25 C/77 F): 78 А*год — при 1 годинному розряді (9.6 В/елемент, 25 C/77 F): 58.2 Ah

саморозряд (25 C): — 3 місяці: залишкова ємність 94% — 6 місяців: залишкова ємність 88% — 12 місяців: залишкова ємність 75%

матеріал корпусу: ABS

вага: 30 кг

CSB GPL12650 12V 65Ah (YT24639)

Цей пристрій має герметичний міцний корпус, тому термін його служби буде довгим. Можна застосовувати як джерело безперебійного живлення, у телекомунікаціях і промобладнання, у системах резервного освітлення.

Характеристики:

ємність, А*год: 65

напруга, В: 12

тип АКБ: Гелевий

розміри: 350 х 166 х 174 мм

вага: 21.3 кг

гарантія: 12 місяців

LogicPower LPM-GL 12V 200Ah 12V 200Ah (LP4156)

Ця батарея — повністю герметичне джерело живлення. Вона не потребує технічного обслуговування в процесі зберігання та експлуатації.

Якщо розглядати гелевий акумулятор, його переваги та недоліки, то можна зробити висновок — АКБ типу GEL значно перевершує звичайні свинцево-кислотні батареї за технічними параметрами та експлуатаційними характеристиками.

Характеристики:

зарядна напруга (буферний режим) — 13.5V-13.8V

зарядна напруга (циклічний режим) — 14.7V-15.0V

максимальний струм заряду — 40А

матеріал корпусу — пластик

розміри — 522х238х221 мм

вага — 57.5 кг

Раніше ми повідомляли, що ринок літій-іонних батарей може досягти $400 млрд до 2035 року. Попри те, що у 2022-2023 роках ціни на акумулятори знизилися через низькі витрати на сировину, зараз від ринку очікують рекордних результатів — і подальшого зниження вартості батарей.