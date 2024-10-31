Xiaomi обошла Apple: как китайские бренды смартфонов делают iPhone непопулярным

Xiaomi и Honor рекламируют свои собственные функции искусственного интеллекта, пока Apple только готовится запускать ИИ.

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Китайские производители смартфонов, от Honor до Xiaomi, демонстрируют свои возможности в разработке программного обеспечения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для своих устройств. Об этом пишет South China Morning Post.

Производители из Китая пытаются получить преимущество на рынке до того, как Apple запустит там собственную конкурирующую систему.

Honor, принадлежащая Huawei Technologies, в среду представила собственного ИИ-агента Yoyo на своих новых флагманских телефонах серии Magic 7. Инструмент предназначен для помощи пользователям в выполнении задач на своих смартфонах с помощью простых голосовых команд. На презентации генеральный директор Honor Джордж Чжао Мин продемонстрировал функцию, попросив свой телефон Magic 7 "заказать что-нибудь выпить на 2000 человек". Без прикосновения Чжао к экрану ИИ-агент автоматически разместил заказ на основе его прошлых предпочтений в покупках.

Magic 7 станет первым смартфоном, который позволит китайским потребителям испытать агента ИИ, похожего на Apple Intelligence, систему ИИ на устройстве iPhone, сказал Чжао ранее. Американский технологический гигант все еще работает с властями материковой части Китая, чтобы преодолеть нормативные барьеры, необходимые для внедрения его новых функций ИИ в стране.

Бренд Xiaomi также сравнил свою систему HyperAI с Apple Intelligence. На презентации во вторник компания заявила, что ее новая серия телефонов Xiaomi 15 "всецело превосходит" iPhone 16 Pro по возможностям ИИ, предлагая помощь в написании, транскрипцию в реальном времени и перевод.

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