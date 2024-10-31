Xiaomi обійшла Apple: як китайські бренди смартфонів роблять iPhone непопулярним

Xiaomi і Honor рекламують свої власні функції штучного інтелекту, поки Apple тільки готується запускати ШІ.

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Китайські виробники смартфонів, від Honor до Xiaomi, демонструють свої можливості в розробці програмного забезпечення на базі штучного інтелекту (ШІ) для своїх пристроїв. Про це пише South China Morning Post.

Виробники з Китаю намагаються отримати перевагу на ринку до того, як Apple запустить там власну конкуруючу систему.

Honor, що належить Huawei Technologies, у середу представила власного ШІ-агента Yoyo на своїх нових флагманських телефонах серії Magic 7. Інструмент призначений для допомоги користувачам у виконанні завдань на своїх смартфонах за допомогою простих голосових команд. На презентації генеральний директор Honor Джордж Чжао Мін продемонстрував функцію, попросивши свій телефон Magic 7 "замовити що-небудь випити на 2000 осіб". Без дотику Чжао до екрана ШІ-агент автоматично розмістив замовлення на основі його минулих уподобань у покупках.

Magic 7 стане першим смартфоном, який дасть змогу китайським споживачам випробувати агента ШІ, схожого на Apple Intelligence, систему ШІ на пристрої iPhone, сказав Чжао раніше. Американський технологічний гігант все ще працює з владою материкової частини Китаю, щоб подолати нормативні бар'єри, необхідні для впровадження його нових функцій ШІ в країні.

Бренд Xiaomi також порівняв свою систему HyperAI з Apple Intelligence. На презентації у вівторок компанія заявила, що її нова серія телефонів Xiaomi 15 "цілком перевершує" iPhone 16 Pro за можливостями ШІ, пропонуючи допомогу в написанні, транскрипцію в реальному часі і переклад.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.