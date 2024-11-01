Новый проект преобразует ветер в 40 000 тонн "зеленого" водорода в год: детали

Новая 100-мегаваттная установки по производству экологически чистого водорода в Эмсхавене будет использовать энергию от ветровой электростанции OranjeWind.

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Немецкая энергетическая компания RWE получила разрешение на строительство в Нидерландах электролизера мощностью 100 МВт, связанного с проектом морской ветровой электростанции, который RWE совместно разрабатывает с TotalEnergies в Северном море. Об этом пишет портал OffshoreWIND.

По данным RWE, это важный шаг на пути к созданию 100-мегаваттной установки по производству "зеленого" водорода в Эмсхавене. Этот проект является частью планов по интеграции береговой энергетической системы, связанных с проектом морской ветровой электростанции OranjeWind мощностью 795 МВт.

Как отмечают в издании, ранее TotalEnergies заключила с RWE соглашение о приобретении 50-процентной доли в OranjeWind. TotalEnergies заявила, что будет использовать свою долю электроэнергии, вырабатываемой ветровой электростанцией, для питания электролизеров мощностью 350 МВт, которые будут ежегодно производить около 40 000 тонн "зеленого" водорода.

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Тогда в RWE заявили, что могут построить электролизер мощностью 100 МВт на участке, прилегающем к электростанции Magnum в Эмсхавене, но при наличии соответствующих разрешений. Эта инициатива расширяет планы RWE по производству экологически чистого водорода в регионе.

Напомним, китайская фирма Shuangliang Group объявила о завершении строительства, как она утверждает, самого большого в мире электролизера.

Также сообщалось, что Гонконг может стать первым городом в мире, который будет полностью работать на водородной энергии.