Новий проєкт перетворить вітер на 40 000 тонн "зеленого" водню на рік: деталі
Нова 100-мегаватна установка з виробництва екологічно чистого водню в Емсхавені використовуватиме енергію від вітрової електростанції OranjeWind.
Німецька енергетична компанія RWE отримала дозвіл на будівництво в Нідерландах електролізера потужністю 100 МВт, пов'язаного з проєктом морської вітрової електростанції, який RWE спільно розробляє з TotalEnergies у Північному морі. Про це пише портал OffshoreWIND.
За даними RWE, це важливий крок на шляху до створення 100-мегаватної установки з виробництва "зеленого" водню в Емсхавені. Цей проєкт є частиною планів з інтеграції берегової енергетичної системи, пов'язаних із проєктом морської вітрової електростанції OranjeWind потужністю 795 МВт.
Як зазначають у виданні, раніше TotalEnergies уклала з RWE угоду про придбання 50-відсоткової частки в OranjeWind. TotalEnergies заявила, що використовуватиме свою частку електроенергії, що виробляється вітровою електростанцією, для живлення електролізерів потужністю 350 МВт, які щорічно вироблятимуть близько 40 000 тонн "зеленого" водню.
Тоді в RWE заявили, що можуть побудувати електролізер потужністю 100 МВт на ділянці, прилеглій до електростанції Magnum в Емсхавені, але за наявності відповідних дозволів. Ця ініціатива розширює плани RWE з виробництва екологічно чистого водню в регіоні.
Нагадаємо, китайська фірма Shuangliang Group оголосила про завершення будівництва, як вона стверджує, найбільшого у світі електролізера.
Також повідомлялося, що Гонконг може стати першим містом у світі, яке повністю працюватиме на водневій енергії.