Лучшие внешние аккумуляторы, которые можно купить в 2024 от Anker, Naseus, Ugreen (видео)

В подборку вошли модели с высокой производительностью: Anker Nano 10 000 mAh, Ugreen Nexode, Ugreen 5000 mAh, Cuktech P-серия, Кlarus К5.

Хороший внешний аккумулятор полностью меняет правила игры в современном технологическом арсенале. В моделях от Anker, Naseus, Ugreen сочетается долговечность и выгодные технические параметры. Подборку сделало издание ZDNet.

Anker Nano 10 000 mAh

Anker Nano имеет встроенный кабель USB-C и два порта USB — один USB-C и один USB-A. Встроенный кабель USB-C имеет приличную длину 0,6 фута (19 см) и может использоваться как для зарядки самого повербанка, так и для зарядки других устройств. Кабель проходит через металлическую петлю на повербанке, что позволяет использовать его в качестве петли.

Внешний аккумулятор Anker Nano

Технические характеристики:

Емкость: 10 000 мАч.

Порты: 1 кабель USB-C, 1 USB-C, 1 USB-A.

Максимальная выходная мощность: 30 Вт.

Ugreen Nexode 20 000 мАч 130 Вт

Внутри находятся батареи, которые содержат 20 000 мАч (72 Вт*ч) энергии, достаточно для нескольких зарядок современного смартфона и более чем одной зарядки ноутбука — и при этом все еще в пределах допустимого для авиаперелетов.

Аккумуляторы рассчитаны на 1000 циклов перезарядки, а само устройство может сохранять заряд до 200 дней, что сравнительно долго.

На конце зарядного устройства расположены три порта с общей выходной мощностью 130 Вт. Два порта USB-C, один из которых может зарядить устройство всего за два часа, и порт USB-A для устаревших устройств.

Аккумулятор Ugreen Nexode

Технические характеристики:

Емкость: 20 000 мАч.

Порты: 2 x USB-C, 1 x USB-A.

Максимальная выходная мощность: 130 Вт.

Магнитный внешний аккумулятор Ugreen 5000mAh

Повербанк поддерживает беспроводную зарядку MagSafe для дополнительного уровня удобства, поскольку владельцам iPhone не нужно носить с собой кабель. Наконец, есть режим подзарядки малым током, который позволяет банку заряжать маломощные устройства, такие как наушники или смарт-часы, без автоматического отключения банка.

Пауэрбанк Ugreen 5000mAh

Технические характеристики:

Емкость: 5000 мАч.

Порты: 1 x USB-C, 1 x беспроводная зарядная панель.

Максимальная выходная мощность: 15 Вт.

Cuktech P-серия 25 000 mAh

Повербанк Cuktech P-series 25 000 мАч — это инновационное устройство. Благодаря своему стильному дизайну и передовым технологиям он расширяет границы возможностей повербанка.

Обзоры в Интернете подчеркивают мощность этого устройства, а также полезность дисплея и стильный футуристический стиль, который понравится продвинутым владельцам.

Cuktech P-серия 25 000 мАч

Технические характеристики:

Емкость: 25 000 мАч.

Порты: 2 x USB-C, 1 x USB-A.

Максимальная выходная мощность: 210 Вт.

Кlarus К5

При весе в 157 граммов Klarus K5 идеально подходит для легких приключений, а емкость в 10 000 мАч обеспечивает достаточно энергии для нескольких перезарядок таких устройств, как iPhone 15 Pro Max. В интернет-обзорах хвалят сверхлегкий и сверхтонкий дизайн этого внешнего аккумулятора, стильный внешний вид и водонепроницаемость.

Павербанк Кlarus К5

Технические характеристики:

Емкость: 10 000 мАч.

Порты: 1 x USB-C, 1 x USB-A.

Максимальная выходная мощность: 22,5 Вт.

Ранее мы писали о том, как выбрать павербанк и правильно пользоваться. Павербанк позволит зарядить смартфоны, ноутбуки, роутеры или другие устройства, но стоит учесть много нюансов.