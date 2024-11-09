Найкращі зовнішні акумулятори, які можна купити у 2024 році від Anker, Naseus, Ugreen (відео)

До добірки увійшли моделі з високою продуктивністю: Anker Nano 10 000 mAh, Ugreen Nexode, Ugreen 5000 mAh, Cuktech P-серія, Кlarus К5.

Хороший зовнішній акумулятор повністю змінює правила гри в сучасному технологічному арсеналі. У моделях від Anker, Naseus, Ugreen поєднується довговічність і вигідні технічні параметри. Добірку зробило видання ZDNet.

Anker Nano 10 000 mAh

Anker Nano має вбудований кабель USB-C і два порти USB — один USB-C і один USB-A. Вбудований кабель USB-C має пристойну довжину 0,6 фута (19 см) і може використовуватися як для зарядки самого повербанка, так і для зарядки інших пристроїв. Кабель проходить через металеву петлю на повербанку, що дає змогу використовувати його як петлю.

Зовнішній акумулятор Anker Nano

Технічні характеристики:

Ємність: 10 000 мАг.

Порти: 1 кабель USB-C, 1 USB-C, 1 USB-A.

Максимальна вихідна потужність: 30 Вт.

Ugreen Nexode 20 000 мАг 130 Вт

Усередині знаходяться батареї, які містять 20 000 мАг (72 Вт*год) енергії, що достатньо для кількох зарядок сучасного смартфона і більш ніж однієї зарядки ноутбука — і при цьому все ще в межах допустимого для авіаперельотів.

Акумулятори розраховані на 1000 циклів перезаряджання, а сам пристрій може зберігати заряд до 200 днів, що порівняно довго.

На кінці зарядного пристрою розташовані три порти із загальною вихідною потужністю 130 Вт. Два порти USB-C, один з яких може зарядити пристрій всього за дві години, і порт USB-A для застарілих пристроїв.

Акумулятор Ugreen Nexode

Технічні характеристики:

Ємність: 20 000 мАг.

Порти: 2 x USB-C, 1 x USB-A.

Максимальна вихідна потужність: 130 Вт.

Магнітний зовнішній акумулятор Ugreen 5000mAh

Повербанк підтримує бездротову зарядку MagSafe для додаткового рівня зручності, оскільки власникам iPhone не потрібно носити з собою кабель. Нарешті, є режим заряджання малим струмом, який дає змогу банку заряджати малопотужні пристрої, як-от навушники або смарт-годинник, без автоматичного вимкнення банку.

Пауербанк Ugreen 5000mAh

Технічні характеристики:

Ємність: 5000 мАг.

Порти: 1 x USB-C, 1 x бездротова зарядна панель.

Максимальна вихідна потужність: 15 Вт.

Cuktech P-серія 25 000 mAh

Повербанк Cuktech P-series 25 000 мАг — це інноваційний пристрій. Завдяки своєму стильному дизайну та передовим технологіям він розширює межі можливостей повербанка.

Огляди в Інтернеті підкреслюють потужність цього пристрою, а також корисність дисплея і стильний футуристичний стиль, який сподобається просунутим власникам.

Cuktech P-серія 25 000 мАг

Технічні характеристики:

Ємність: 25 000 мАг.

Порти: 2 x USB-C, 1 x USB-A.

Максимальна вихідна потужність: 210 Вт.

Кlarus К5

При вазі в 157 грамів Klarus K5 ідеально підходить для легких пригод, а ємність у 10 000 мАг забезпечує достатньо енергії для кількох перезарядок таких пристроїв, як iPhone 15 Pro Max. В інтернет-оглядах хвалять надлегкий і надтонкий дизайн цього зовнішнього акумулятора, стильний зовнішній вигляд і водонепроникність.

Павербанк Кlarus К5

Технічні характеристики:

Ємність: 10 000 мАг.

Порти: 1 x USB-C, 1 x USB-A.

Максимальна вихідна потужність: 22,5 Вт.

Раніше ми писали про те, як вибрати павербанк і правильно користуватися. Павербанк дасть змогу зарядити смартфони, ноутбуки, роутери або інші пристрої, але варто врахувати багато нюансів.