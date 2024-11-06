Новое устройство для жилых домов генерирует и хранит "зеленый" водород: детали (фото)

Система Hybitat производит водородное топливо, используя энергию от солнечных панелей, а также может преобразовывать водород обратно в электричество.

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Итальянский стартап Hybitat Srl представил новую систему производства и хранения "зеленого" водорода, предназначенную для использования в индивидуальных жилых домах, энергетических сообществах, предприятиях с низким энергопотреблением и общественных зданиях. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что система производит водород с помощью электролизера, используя избыточную солнечную энергию от солнечных панелей. Этот водород хранится в накопителей, состоящем из металлического гидрик-бака. Когда владельцам дома нужно больше энергии, водород может быть преобразован обратно в электричество с помощью топливного элемента или использоваться в газообразной форме.

Система Hybitat Фото: Hybitat

Стандартная версия системы состоит из внутреннего основного блока и блока хранения. Основной блок содержит DC/DC-преобразователь, DC/AC-инвертор, деминерализатор воды, электролизер, водородный осушитель, буферную литиевую батарею и топливный элемент. Его потребляемая мощность составляет до 4 кВт, входное напряжение — до 500 В, а выходное — до 253 В.

Что касается блока хранения, его емкость составляет 3 кг водорода, а энергоемкость – 100 кВт/ч. Размеры накопителя — 460x1 1501 110 мм, а вес — 300 кг. Производитель также предлагает две более крупные версии системы для многоквартирных домов и больших зданий. Первая версия включает основной блок и два блока хранения, а вторая — два основных блока и два блока хранения.

Виды систем Hybitat Фото: Hybitat

По словам представителя компании, первую такую систему планируют установить в первом квартале 2025 года в частной резиденции в престижном архитектурном ансамбле XVIII века.

Напомним, исследователи предложили новый метод хранения водорода с использованием существующих труб, расположенных на дне озер и водохранилищ.

В свою очередь китайская фирма Shuangliang Group объявила о завершении строительства, как она утверждает, самого большого в мире электролизера.