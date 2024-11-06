Новий пристрій для житлових будинків генерує і зберігає "зелений" водень: деталі (фото)

Система Hybitat виробляє водневе паливо, використовуючи енергію від сонячних панелей, а також може перетворювати водень назад в електрику.

Related video

Італійський стартап Hybitat Srl представив нову систему виробництва і зберігання "зеленого" водню, призначену для використання в індивідуальних житлових будинках, енергетичних співтовариствах, підприємствах із низьким енергоспоживанням і громадських будівлях. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що система виробляє водень за допомогою електролізера, використовуючи надлишкову сонячну енергію від сонячних панелей. Цей водень зберігається в накопичувачів, що складається з металевого гідрик-бака. Коли власникам будинку потрібно більше енергії, водень може бути перетворений назад в електрику за допомогою паливного елемента або використовуватися в газоподібній формі.

Система Hybitat Фото: Hybitat

Стандартна версія системи складається з внутрішнього основного блоку і блоку зберігання. Основний блок містить DC/DC-перетворювач, DC/AC-інвертор, демінералізатор води, електролізер, водневий осушувач, буферну літієву батарею і паливний елемент. Його споживана потужність становить до 4 кВт, вхідна напруга — до 500 В, а вихідна — до 253 В.

Що стосується блоку зберігання, його місткість становить 3 кг водню, а енергомісткість — 100 кВт/год. Розміри накопичувача — 460x1 1501 110 мм, а вага — 300 кг. Виробник також пропонує дві більші версії системи для багатоквартирних будинків і великих будівель. Перша версія включає основний блок і два блоки зберігання, а друга — два основні блоки і два блоки зберігання.

Види систем Hybitat Фото: Hybitat

За словами представника компанії, першу таку систему планують встановити в першому кварталі 2025 року в приватній резиденції в престижному архітектурному ансамблі XVIII століття.

Нагадаємо, дослідники запропонували новий метод зберігання водню з використанням наявних труб, розташованих на дні озер і водосховищ.

Зі свого боку китайська фірма Shuangliang Group оголосила про завершення будівництва, як вона стверджує, найбільшого у світі електролізера.